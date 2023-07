HW-S800B to soundbar, który pokazuje, że nie trzeba wielkiej "grajbelki" z kilkunastoma głośnikami, by osiągnąć dobre efekty dźwiękowe. Produkt Samsunga ma bowiem zaledwie 4 cm wysokości i 1,1 metra długości. Z subwooferem łączy się całkowicie bezprzewodowo, potrafi też - z wybranymi modelami telewizorów z Samsunga z tego i z ubiegłego roku połączyć się przez WiFi i transmitować Dolby Atmos bezprzewodowo.

jeśli chodzi o jakość dźwięku, to jest zaskakująco dobra, jak na tak mały soundbar z systemem głośników 3.1.2. Zwłaszcza, jeśli połączy się z telewizorem Samsunga w systemie Q-Symphony, który do soundbaru dodaje głośniki telewizora. HW-S800B potrafi świetnie emitować dźwięk przestrzenny, nawet w takich scenach, jak bitwa o Helmowy Jar czy bitwa o drugą Gwiazdę Śmierci w zremasterowanej wersji Powrotu Jedi.

Jest tylko jeden kłopot - ze względu na brak fizycznych tylnych głośników to "praw fizyki pan nie zmienisz" i dźwięk, po przejściu za nasze plecy nie brzmi już tak fajnie. Czegoś tu brakuje. Choć wszystkie sceny grane z przodu i z naszych boków brzmią dobrze, zarówno w grach, jak i w filmach. Nie ma też żadnego problemu ze zniekształconym basem, bo subwoofer jest dobrej klasy.

Brak eARC

Soundbar ma jednak kilka problemów, które sprawiają, że jest to urządzenie przeznaczone w zasadzie dla tych, którzy mają nowy telewizor Samsunga. Po pierwsze nie obsługuje eARC, a jedynie ARC, co dziwi, biorąc pod uwagę cenę soundbaru (1900 PLN). Czym różnią się oba standardy?

eARC oferuje większą przepustowość niż ARC. ARC obsługuje standardy dźwięku, takie jak Dolby Digital i DTS, co pozwala na przesyłanie dźwięku o jakości zbliżonej do formatu 5.1. Jednak eARC może obsługiwać zaawansowane formaty dźwięku, takie jak Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio, które zapewniają dźwięk przestrzenny o jakości Blu-ray. eARC jest dwukierunkowy, co oznacza, że ​​pozwala na przesyłanie dźwięku nie tylko z telewizora do urządzenia audio, ale także w drugą stronę. Dzięki temu można korzystać z funkcji Smart TV i odbierać dźwięk z innych urządzeń podłączonych do telewizora, na przykład z konsoli do gier czy odtwarzacza Blu-ray.

Do tego S800B nie ma wbudowanych żadnych portów, pozwalających na podłączenie do soundbaru konsol czy odtwarzaczy BluRay 4K. W połączeniu z brakiem eARC oznacza to, że Dolby Atmos możemy uzyskać tylko przy połączeniu soundbaru z telewizorem przez WiFi. A to możliwe jest tylko z wybranymi modelami telewizorów Samsung z 2022 i 2023. Jeśli macie więc ekran innej firmy, ten soundbar nie jest dla was.

Podsumowanie

Podsumowując - HW-S800B gra naprawdę dobrze, jak na takie maleństwo. Równie świetnie wygląda na ścianie, pod telewizorem, bo nie wygląda jak wielka, czarna półka, która psuje efekt designerski powieszenia na ścianie bardzo cienkiego ekranu. Niestety Samsung zdecydował się na cięcia funkcji tego urządzenia, które nie wyszły mu na dobrze. Brak eARC oraz portów HDMI sprawia, że Dolby Atmos dostaniemy tylko na wybranych telewizorach koreańskiego koncernu. Szkoda, że tak wykastrowano to urządzenie.