Ten pierwszy powinien kosztować 6499 zł, drugi – 2299 zł. Powinien, bo firma zastrzega, że o ostatecznych cenach zdecydują partnerzy handlowi, czyli sklepy w których urządzenia będzie można kupić. A czasu na rozmowy jest jeszcze sporo, sprzedaż ma się rozpocząć dopiero pod koniec czerwca…

Xperia 1 V

To najbardziej zaawansowany pod względem fotografii smartfon japońskiej firmy. Główny nacisk położono na optykę, która prezentuje się następująco:

obiektyw główny 48 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.35", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS;

obiektyw tele 12 MP, f/2.3, 85mm, f/2.8, 125mm, 1/3.5", Dual Pixel PDAF, optyczny zoom w zakresie 3.5x-5.2x, OIS

szeroki kąt 12 MP, f/2.2, 16mm, 1/2.5", Dual Pixel PDAF;

selfie 12 MP, f/2.0, 24mm, 1/2.9", 1.25µm.

W materiałach prasowych producent informuje, że:

Smartfon Xperia 1 V i jego nowo opracowana matryca obrazująca z niespotykaną dotąd jakością oddają bogatą kolorystykę i faktury na obrazach przedstawiających ludzi, krajobrazy i inne sceny, nawet w ciemnych miejscach. Dwukrotnie lepsze niż w poprzednim modelu parametry w słabym świetle oraz technologia szybkiej rejestracji i nakładania wielu klatek zapobiegają powstawaniu zakłóceń na zdjęciach i rozszerzają zakres dynamiczny do poziomu, jakim charakteryzują się aparaty pełnoklatkowei. Tylny obiektyw 24 mm jest wyposażony w warstwowy przetwornik obrazu „stacked CMOS” Exmor T do urządzeń mobilnych, z pikselami z dwuwarstwowym tranzystorem, około 70 proc. większy od matrycy poprzedniego modelu. Z kolei obiektyw 85–125 mm (F2.3–F2.8) z zoomem optycznym pozwala uzyskać jasne portrety z niewielkimi zniekształceniami.

Oczywiście do pracy nad zdjęciami Sony zaprzęgło AI, dlatego zniknął sensor 3D ToF. Jak te szumne zapowiedzi przełożą się na praktykę i jakość fotografii? Weryfikacja dopiero przed nami.

Co z resztą parametrów? Smartfon ma 6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K, kinowych proporcjach 21:9 i odświeżaniu 120 Hz. Procesor to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 z 12 GB RAM. Akumulator ma 5000 mAh i może być ładowany przewodowo (30W) i bezprzewodowo. Mamy też głośniki stereo, wejście mini-jack na słuchawki, najwyższe normy wodoszczelności, czytnik linii papilarnych w bocznym przycisku i brak dziury na kamerkę do selfie w ekranie. Za to ramki na dole i górze są tradycyjnie już grube.

Xperia 10 V

Tu mamy do czynienia z dość drogim średniakiem. Smartfon jest napędzany Snapdragonem 695 który znajdziemy w dużo tańszych urządzeniach. Dobrze wygląda za to zestaw kamer. To:

obiektyw główny 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS;

obiektyw tele 8 MP, f/2.2, 54mm, 1/4.4", 1.0µm, PDAF, 2x optyczny zoom;

szeroki kąt 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0", 1.12µm;

selfie 8 MP, f/2.0, 27mm, 1/4.0", 1.12µm.

Ekran OLED o przekątnej 6.1 cala nie ma niestety wyższego odświeżania, dostajemy przestarzałe 60 Hz. On również, tak jak w droższym modelu, ma kinowe proporcje 21:9. Rama i tył wykonane są z plastiku. Bateria ma 5000 mAh ale ładowanie jest dość wolne, bo 21W. Także w tym modelu znajdziemy głośniki stereo i wyjście mini-jack.