Zero Connect Box jest obsługiwany przez wiele interfejsów, takich jak HDMI 2.1, USB, RF, LAN i Bluetooth, co ułatwia podłączanie różnorodnych urządzeń, w tym konsol do gier czy dekoderów. Dzięki identyfikacji optymalnej ścieżki transmisji i regulowanej antenie, telewizor zapewnia doskonałą jakość połączenia w każdym miejscu.

Reklama

Jednym z najważniejszych atutów autorskiego rozwiązania LG jest jego przepustowość - możliwość przesyłania dużych ilości danych z prędkością nawet trzy razy większą niż standard Wi-Fi 6E. Ponadto, Zero Connect obsługuje najnowsze standardy Dolby Vision i Dolby Atmos, zapewniając wrażenia multimedialne na najwyższym poziomie.

Reklama

Idealnie przylega do ściany

Model LG SIGNATURE OLED M wyróżnia się również swoją elegancką konstrukcją w stylu Gallery Design, która doskonale przylega do ściany.

Poza modelem 97M3, wkrótce dostępne będą także 83- i 77-calowe modele OLED evo M z technologią Zero Connect, oferujące równie doskonałą jakość obrazu OLED w rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 120Hz, dzięki bezprzewodowej transmisji AV. Oznacza to, że użytkownicy będą mieli szerszy wybór, dostosowując telewizor do swoich potrzeb.

Ile kosztuje ten ekran? LG wyceniło go na 34 tysiące dolarów, czyli ponad 130 tysięcy złotych… po doliczeniu wszelakich podatków i marży okaże się pewnie, że w Polsce będzie on dużo, dużo droższy.