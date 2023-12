Nowoczesne laptopy są lekkie, cienkie i zgrabne. To zaś oznacza, że liczba portów USB została zredukowana do minimum. Dostajemy zwykle dwa gniazda USB-C i żadnego USB-A. To zaś oznacza problemy, gdy chcemy podpiąć do komputera większą ilość akcesoriów. I tu z pomocą przychodzi firma Baseus i jej hub UltraJoy Series BS-OH110 5w1