Samsung rozpoczął prace nad AI przed 10 laty. Dziś wprowadza "Klasę AI". Jest ona już obecna w 240 sprzętach AGD, wszystkich telewizorach Excellence Line 8K, OLED, Neo QLED, QLED i The Frame z 2023 i 2024 roku oraz smartfonach Galaxy z rodziny S24. Trafiła też do Galaxy Z Flip5 i 4, Z Fold5 i 4, serii S23 i S22 i tabletów z serii Tab S9.

AI w AGD

Gotowanie to przyjemność, ale wiąże się także ze sporym nakładem pracy. Teraz dzięki AI w urządzeniach Samsung takich jak np. piekarnik czy lodówka mamy większy komfort w codziennym przygotowywaniu posiłków. Mowa tutaj o dwóch technologiach: AI Vision oraz AI Pro Cooking.

Inteligenta kamera "AI Vision" w lodówkach Samsung pozwala zidentyfikować świeżość aż do 33 różnych produktów spożywczych, a robi to w oparciu o bazę zdjęć żywności. W oparciu o ich analizę w procesie uczenia maszynowego i stworzonym algorytmom rozpoznane produkty pojawiają się na wyświetlaczu, a "AI Vision" automatycznie aktualizuje ich listę. Użytkownicy mogą ustawić czas przechowywania produktów i otrzymywać powiadomienia, gdy zbliża się koniec terminu ich przydatności do spożycia.

Z kolei za pomocą kamery piekarnik rozpozna (funkcja Sense Inside musi być włączona z poziomu panelu sterowania piekarnikiem), co się w nim znajduje, a następnie podpowie, jakie parametry pieczenia będą odpowiednie dla danej potrawy. Dodatkowo, dzięki zainstalowanej na smartfonie aplikacji SmartThings nie zapomnisz, że pora wyłączyć piekarnik, a jeśli ciasto upiecze się chwilę wcześniej, dostaniesz powiadomienie, że może się przypalić. Możesz również nagrać dziesięciosekundowy filmik, który będzie streszczeniem procesu pieczenia.

AI pomoże sprzątać

AI EcoBubble umożliwia ona skuteczne i energooszczędne pranie nawet w niskiej temperaturze. Dzięki inteligentnemu czujnikowi pralka wykrywa rodzaj tkaniny i na tej podstawie poprawia wydajność prania poprzez dozowanie odpowiedniej ilości wody i detergentu. Kolejna technologia dostępna w wybranych pralkach ułatwiająca robienie prania to program "Pranie Optymalne AI" który wykorzystuje zaawansowane czujniki określające wagę i rodzaj tkanin oraz stopień zabrudzenia wsadu.

A co z odkurzaniem? AI również znajduje tam swoje zastosowania. W odkurzaczach pionowych Bespoke Jet wbudowano Tryb odkurzania AI, który rozpoznaje w trybie typ sprzątanej powierzchni. Natomiast najnowszy Samsung Jet Bot Combo AI Steam rozpoznaje obiekty 3D.

AI oszczędzi też energię

Tryb AI Energy Mode w aplikacji SmartThings uczy się nawyków użytkownika np. częstotliwości otwierania drzwi czy tego jak i kiedy ogląda filmy, czy w trybie filmowym czy też dynamicznym. W oparciu o to w lodówce optymalizowana jest praca urządzenia poprzez algorytm AI, który dostosowuje prędkość kompresora oraz cykl rozmrażania. Taki sprzęt zapamiętuje, jak często ją otwieramy, kiedy wkładamy nowe produkty i optymalizuje zużycie energii tak, aby pobierać jej jak najmniej.

AI nawet w pamięci

Funkcje AI w telewizorach Samsung nie tylko poprawiają jakość obrazu, czy dźwięku ale także automatycznie optymalizują jego ustawienia. Jednym z najważniejszych zadań jest upscaling, czyli poprawianie materiałów o jakości SD, HD do jakości zbliżonej do 4K, a w przypadku telewizorów o wyżej rozdzielczości, takich jaka QN900D do obrazu zbliżonego do 8K.

Samsung pamięta też o graczach. Automatyczny Tryb Gry rozpoznaje rodzaj oglądanej gry i optymalizuje jakość obrazu i dźwięku. Dzięki zmniejszonemu opóźnieniu sygnału wejściowego zapewnia to również lepszą ekspresję ruchu podczas gry.