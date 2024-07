Kalibracja obrazu, regulowanie rozdzielczości, zaawansowane strojenie dźwięku – to wszystko można zrobić wchodząc w menu serwisowe telewizora. Jak to zrobić? Trzeba do tego użyć specjalnych kodów. Dzięki nim można dopasować sposób pracy telewizora do swoich potrzeb. Podajemy kody do popularnych marek.