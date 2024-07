Z roku na rok rośnie sprzedaż telewizorów z ekranami 65 cali i większymi - wynika z danych Samsunga. Ważnym czynnikiem już teraz jest coraz wyższa jakość obrazu, która jest efektem nie tylko lepszej jakościowo treści, ale także możliwości technologicznych telewizorów, które są gwarantem olbrzymich przeżyć w czasie oglądania.

Reklama

W tym roku najlepiej widać to po ekranach OLED. Nie dość, że sprzedaje ich się prawie dwa razy tyle, co w ubiegłym roku, to co drugi sprzedany OLED marki Samsung to model z ekranem 65 cali. Z kolei dział telewizorów z przekątnymi 77 cali to już prawie 10 proc. ogółu sprzedaży takich telewizorów Ponadto, sprzedaż wszystkich modeli Samsung 80 cali i większych wzrosła w omawianym okresie aż o ponad 20 proc w stosunku do pierwszej połowy 2023 roku.

Pięć nowych telewizorów Samsung OLED

Samsung w tym roku wprowadził do sprzedaży pięć nowych modeli OLED. Dwa z nich – S95D i S85D – są dostępne w wersjach z ekranami o przekątnej od 48 do 77 cali, a trzy pozostałe modele – S94D, S92D i S90D – dodatkowo również w wariancie 83”. Do tego cały czas są w sprzedaży modele z 2023 - S95C, S92C i S90C.