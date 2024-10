Fotel Secretlab TITAN Evo Dragon Ball Z Goku Edition pokryty jest specjalną tkaniną SoftWeave, a pomalowano ją tak, by nawiązywała do postaci Goku. Jak chwali się firma w komunikacie prasowym, pierwszy raz na materiale umieszczono "gradientową mapę ciepła", a sama tkanina jest nie tylko miękka ale i przewiewna, co ułatwia granie w lecie. To akurat mogę potwierdzić, bo używam od ponad 2 lat fotela Titan i w ciepłe dni radzi sobie doskonale.

Secretlab TITAN Evo Dragon Ball Z Goku Edition - funkcje

Fotel dostępny jest w trzech rozmiarach, od małego do XL i zawiera wszystko to, co znajdziemy w innych krzesłach gamingowych Secret Lab. Jest to m.in. piankowy, magnetyczny zagłówek z pamięcią, 4-stopniowy system podparcia lędźwi, czy podłokietniki, ustawiane w czterech wymiarach, których nakładki da się łatwo wymienić.

Secretlab TITAN Evo Dragon Ball Z Goku Edition - cena

Niestety, choć fotel wygląda ładnie, to nie jest to tania rzecz - kosztuje ponad 600 euro. Trzeba tylko pamiętać, że jest to zakup na lata, bo te fotele po prostu się nie psują - ani pod względem mechanicznym, ani jeśli chodzi o tkaninę. Po paru latach użytkowania krzesło działa jak nowe.