Prawo w Indonezji jest proste - koncern, który chce tam działać, musi zainwestować 40 proc. wartości inwestycji w lokalny rynek - pisze serwis 9to5Mac. Apple obiecał więc zbudowanie centrów badań i rozwoju o wartości około 109 milionów dolarów.

Reklama

Wartość inwestycji była zbyt niska

Władze doliczyły się jednak, że wartość inwestycji wyniosła "zaledwie" 95 milionów dolarów, dlatego uznano, że amerykański koncern nie wypełnił warunków porozumienia. Dlatego nie wydano zgody na używanie odpowiednich numerów IMEI.

iPhone 16 - nie można nie tylko kupić, ale i używać

To zaś oznacza, że nie tylko nie można kupić wszystkiego, co Apple pokazał jesienią, ale nie można tych urządzeń nawet używać, co stanowi poważny problem dla turystów. Jeśli jest jakiś iPhone 16, który działa w Indonezji, to to urządzenie jest nielegalne. Zgłoście je od razu do nas - mówi minister przemysłu Gumiwang Kartasasmita.

Oczywiście władze sugerują, że jak tylko Apple wyłoży brakującą sumę, to od razu licencja zostanie wydana, a zakaz kupowania i użytkowania zniesiony.