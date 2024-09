Huawei odszedł od zegarków z okrągłymi kopertami. Tu mamy taką o kształcie wielokąta, z szafirowym szkłem i obudową z tytanu. Mam mieszane uczucia. Z jednej strony zegarek przypomina trochę taki dla człowieka, który nie boi się wyruszyć w dzicz, a przynajmniej do pobliskiego lasu… z drugiej zaś strony, w wersji z gumowatym paskiem, wygląda mało elegancko. To nie klasyczny Apple Watch 10 z tytanową obudową, który nie będzie przeszkadzał na ręku nawet na bardziej eleganckim przyjęciu, a o designie Watch 4 Pro Space Edition, czyli najpiękniejszym zegarku ubiegłego roku możemy zapomnieć. Na szczęście paski można wymieniać, więc wkrótce da się pewnie kupić coś bardziej gustownego niż to gumowate coś… za to kształtu koperty niestety nie zmienimy.

Huawei Watch GT 5 Pro - bateria i system operacyjny

Na szczęście z tym, co pod maską jest dużo lepiej. Dostajemy baterię, która ma teoretycznie dać radę zasilać zegarek w 14 dni, ale przy włączonych powiadomieniach, wszystkich zautomatyzowanych funkcjach zdrowotnych i wyświetlaczu, który jest cały czas widoczny, cztery dni to wszystko, co dostaniemy. To i tak jest dużo, w porównaniu z konkurencją.

System operacyjny to nowy pomysł Huawei, czyli Harmony OS. Działa szybko, ikony są duże, ma odpowiednią ilość tarcz, możemy też instalować aplikacje z App Gallery - przynajmniej na Androidzie, bo na iOS nie mamy dostępu. Z tego samego powodu na iOS nie zainstalujemy na smartfonie Petal Maps i zostajemy jedynie z mapami w zegarku.

Huawei Watch GT 5 Pro - namiastka płatności

Jak wygląda sprawa płatności? Wreszcie są, ale to płatności drugiej kategorii. Otóż nie możemy dodać naszych kart do Harmony OS, musimy korzystać z jednego z fintechów, w którym zasilamy konto i płacimy z tego rachunku. Mało to wygodne, bo trzeba pamiętać, żeby utrzymywać tam odpowiednią ilość środków. Jak to działa w rzeczywistości sprawdzić nie mogłem, bo zegarek miałem w testach przed premierą, a przed polską premierą ten system nie działał. Na pewno nie jest to jednak żadna konkurencja dla systemów płatności Google czy Apple.

Huawei Watch GT 5 Pro - narzędzie dla sportowca

Huawei Watch GT 5 Pro oferuje pełno trybów treningowych dla różnych rodzajów sportu. Od golfa po bieganie. Nasze trasy zegarek zapamiętuje i pozwala nam potem łatwiej wrócić do domu, gdybyśmy się zgubili. Dane ze sportu trafiają do aplikacji zdrowie, brakuje w niej jednak tego, co ma w tym roku Pixel Watch 3, czyli analizy przez AI naszego stanu zdrowia i doradzeniu, kiedy skończyć trening i odpocząć, by się nie zamęczyć. Do tego zegarek potrafi sprawdzić nasze tętno, EKG, sztywność tętnic, nasycenie krwi tlenem i inne takie - nie ma jednak ciśnieniomierza. Analizuje też nasz sen i radzi, co poprawić, by lepiej się wysypiać.

Huawei Watch GT 5 Pro - cena

Trzeba też przyznać, że Huawei Watch 5 GT Pro jest w przyzwoitej cenie. W wersji Active możemy go dostać już za 1600 złotych, a w wersji "elite" z bransoletą a nie gumowatym paskiem za 2 tysiące złotych.

Huawei Watch GT 5 Pro - idealny zegarek dla posiadaczy smartfonów z Androidem

Dla kogo jest ten zegarek? Na pewno dla użytkowników Androida, bo tam dobrych zegarków po prostu nie ma. Samsung Watch działa w pełni jedynie z telefonami Samsunga, część możliwości Pixel Watch 3 w Polsce i w ogóle na terenie UE nie jest dostępna ze względu na skandaliczne działania KE, która nie pozwala mieszkańcom Unii korzystać z dobrodziejstw sztucznej inteligencji i rozpoczęła szaloną krucjatę przeciw amerykańskim firmom.

Tam, GT 5 Pro sprawdzi się doskonale, ma lepsze czujniki zdrowia i cały tryb sportowy niż wszystkie inne produkty androidowe, oparte zarówno na systemie Google'a jak i na autorskich OSach producentów, a do tego będziemy w stanie na telefonie instalować apki ze sklepu Huawei.

Huawei Watch GT 5 Pro - to nie jest sprzęt dla mnie

A co z iOS? Powiem tak, nie wyobrażam sobie, by Huawei Watch GT 5 Pro - przy wszystkich jego zaletach - zastąpił mi Apple Watch, zwłaszcza tej najnowszej serii. Chodzi o wygodę, jak płatności, karty lojalnościowe czy pokładowe wgrywane do aplikacji portfel, kontrolę nad urządzeniami Smart Home przez Siri, współpracę z Apple Music czy z nawigacją. To dla mnie ważniejsze, niż kilka dni bez ładowania czy funkcje sportowe, które mi absolutnie nie są przydatne.

Huawei Watch GT 5 Pro - podsumowanie

Podsumowując - Huawei GT 5 Pro to fantastyczne narzędzie dla ludzi, którzy mają telefony tej firmy, bądź sprzęt z Androidem na pokładzie, a do tego uprawiają dużo sportu i często przebywają poza miastem. Wtedy ten zegarek sprawdzi się idealnie.