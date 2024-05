"To największa zmiana od dziesięcioleci w systemie Windows" - chwali się Microsoft, przedstawiając swoje nowe komputery. Tym razem urządzenia nie są już oparte na architekturze x86 od Intela i AMD, a firma z Redmond poszła w ślady Apple i wykorzystała w nowym sprzęcie procesory Snapdragon X na architekturze ARM od Qualcomm.

Reklama

Microsoft zapewnia, że nie tylko urządzenia z serii Surface pojawią się w serii z ulepszoną sztuczną inteligencją. Swoje produkty mają przedstawić m.in. ASUS, Dell, HP, Lenovo czy Samsung. Komputery mają być dostępne od 18 czerwca, a najtańszy ma kosztować (w USA) tysiąc dolarów.

Polskie ceny Microsoft Surface

Reklama

Polskie ceny? Najtańszy Surface Pro kosztuje 5400 PLN, najdroższy zaś 9300. Dostajemy wtedy m.in. matrycę OLED, 1TB SSD czy 16GB pamięci RAM.

Co wnoszą nowe komputery? "Wprowadziliśmy zupełnie nową architekturę systemu, aby połączyć moc procesora, karty graficznej, a teraz także nową, wysokowydajną jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU). Dzięki połączeniu z dużymi modelami językowymi (LLM) działającymi w naszej chmurze Azure w połączeniu z małymi modelami językowymi (SLM) i ulepszonymi przez niespotykany dotąd poziom wydajności" - czytamy na blogu Microsoftu. Do tego, jak twierdzi firma, mają potężną baterię, która pozwoli na 22 godziny odtwarzania filmów.

Co potrafi AI?

Microsoft zapewnia też, że natywne aplikacje firmy, jak Office czy Teams działają bez problemu na procesorach ARM, a pozostałe jeszcze w tym roku dostaną nowe wersje. Jeśli zaś nie dostaną, to w ich uruchomieniu ma pomóc emulator Prism.

Co potrafi sama sztuczna inteligencja? Microsoft wskazuje przede wszystkim na aplikacje "kreatywne' jak DaVinci czy Adobe - m.in. usuwanie niechcianych obiektów, dodawanie efektów itp. Będzie też wbudowana w system apka do generowania obrazów AI. Jak to wszystko wygląda, sprawdzimy, gdy pierwsze komputery Copilot+ trafią do testów.