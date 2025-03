To pierwszy w historii iPad Air z czipem M3, znanym do tej pory jedynie z laptopów i iPada Pro. Nowy tablet jest dostępny w dwóch rozmiarach -11 i 13 cali - i czterech kolorach. Dzięki układowi pod maską urządzenie obsługuje takie technologie jak dynamic caching, przyspieszenie sprzętowe ray tracingu oraz mesh shading z przyspieszeniem sprzętowym. To sprawi, że tablet będzie się nadawał nawet do najbardziej wymagających gier i programów graficznych.

Nowa Magic Keyboard

Apple pokazało też całkowicie nową wersję klawiatury Magic Keyboard. M.in. powiększono gładzik i dodano 14 klawiszy funkcyjnych. Klawiatura łączy się z tabletem przez łączę Smart Connector, które zapewnia też jej energię (choć można ją też ładować przez USB-C).

Ceny i dostępność

Wersja wyjściowa urządzenia wynosi 2999 zł dla modeli 11‑calowych i 3999 zł dla modeli 13‑calowych. W ofercie dla sektora edukacji iPad Air 11 cali jest dostępny już od 2699 zł, a model 13 cali od 3699 zł. Klienci mogą zamawiać nowego iPada Air z czipem M3 i Magic Keyboard do iPada Air w przedsprzedaży już od dzisiaj. Obie te nowości będą dostępne od środy, 12 marca.

Nowa klawiatura Magic Keyboard jest dostępna w kolorze białym i pasuje do iPada Air 11 cali i 13 cali. Dla sektora edukacji 11‑calowa klawiatura Magic Keyboard jest dostępna w cenie 1399 zł, a 13‑calowa klawiatura Magic Keyboard jest dostępna w cenie 1499 zł. Dla sektora edukacji 11‑calowa klawiatura Magic Keyboard jest dostępna w cenie 1299 zł, a 13‑calowa klawiatura Magic Keyboard jest dostępna w cenie 1399 zł.

Na rynek trafił też podstawowy model iPada

Od dziś dostępny jest również odświeżony iPad z czipem A16. Tablet jest dostępny z bazową pojemnością pamięci 128 GB. Można go również skonfigurować z pamięcią 256 GB oraz - po raz pierwszy - 512 GB. Nowy iPad w kolorze niebieskim, różowym, żółtym i srebrnym jest dostępny w cenie od 1799 zł za model Wi‑Fi i od 2599 zł za model Wi‑Fi + Cellular. Dla sektora edukacji nowy iPad jest dostępny w cenie od 1699 zł za model Wi‑Fi i od 2499 zł za model Wi‑Fi + Cellular.