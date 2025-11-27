Polski horror podbija świat. Firma podaje wyniki sprzedażowe

Najnowszy komunikat opublikowany przez krakowskie studio Bloober Team potwierdza znakomite wyniki osiągnięte przez najnowszą produkcję. Cronos The New Dawn, które zadebiutowało dokładnie 5 września 2025 roku, sprzedało się w nakładzie pół miliona kopii na całym świecie. Jest to wynik, który może zadowalać samych twórców, a fanów polskiego przemysłu growego napawać dumą.

Jak sami twórcy podkreślają, tak dobry wynik gry to nie jest tylko kwestia samej jakości, ale także zaplanowanej i mądrze zorganizowanej akcji promocyjnej. Do tego przyłożyły się także pozytywne recenzje ze strony branżowych mediów oraz ciepłe przyjęcie przez graczy, którzy stanowili istotną część promocji.

Sukces ten dla polskiego studia jest o tyle ważny, że mowa tutaj o zupełnie nowej marce, która wprowadzona została na globalny rynek. Jest to o tyle trudna sytuacja, że firma musi dodatkowo zachęcić graczy do poznania czegoś, co nie bazuje na markach, które już zna od wielu lat.

“Jesteśmy niezwykle dumni z wyniku. Cronos to nowe IP, a każda nowa marka wiąże się z ryzykiem. Często powtarzamy, że ten tytuł nie jest dla każdego, dlatego tym bardziej cieszy nas, że zdobyła szerokie grono odbiorców – pokazując, że survival horror cieszy się dużym zainteresowaniem graczy. To ambitny projekt i ogromna lekcja dla naszego studia – zarówno w zakresie projektowania mechanik, jak i dopracowywania systemu walki. Stanowi naturalny krok w naszym rozwoju. Strategicznie zakładaliśmy, że każdy kolejny tytuł przybliża nas do doskonalenia studia w szeroko pojętej sztuce horroru, a jednocześnie będzie większy i bardziej ambitny – i w tym przypadku udało się postawić kolejny istotny krok na naszej drodze. Oczywiście promocja gry trwa: wkraczamy na nowe rynki i szykujemy kolejne niespodzianki.” – mówi Piotr Babieno, Prezes Bloober Team S.A.

Przytoczona przez prezesa spółki deklaracja pokazuje, że polskie studio nie zamierza się zatrzymywać. Nadal chce przyciągać nowych graczy i przebijać kolejne istotne wyniki sprzedaży. Wiele wskazuje na to, że są na dobrej drodze.

Cronos The New Dawn - polski horror osadzony w Krakowie

A czemu akurat ta produkcja jest szczególnie ważna z perspektywy polskiego odbiorcy? Jednym z nich jest oczywiście samo studio, którego siedziba znajduje się w Krakowie. Sam ten fakt sprawia, że wśród wielu rodzimych graczy rodzi się pewnego rodzaju "patriotyzm", który sprawia, że chcą oni tej grze bardziej kibicować.

Druga sprawa, to fakt tego, co w tej produkcji się znajduje. Cronos The New Dawn to horror, którego akcja osadzona została w alternatywnej rzeczywistości, gdzie głównym miejscem akcji jest krakowska Nowa Huta z czasów PRL-u. Całość jednak opakowana jest w coś na kształt futuryzmu, gdzie główną bohaterką jest przemierzająca różne linie czasowe kobieta z jednostki do zadań specjalnych.

Osoby, które znają tę dzielnicę w prawdziwym świecie, bez wątpienia rozpoznają niektóre z lokacji, jakie znalazły się w grze. Całość jest także bardzo osadzona w czymś, co można określić "polskim klimatem". Znajdziemy tam bowiem wiele smaczków i nawiązań do prawdziwych wydarzeń czy osób. To dodaje grze dodatkowej głębi i potwierdza, że nad projektem tym pracowały osoby, które nie tylko kojarzą ten specyficzny klimat Polski z drugiej połowy XX wieku, ale wykonały także sporo pracy, aby właściwie to oddać.

Bloober Team - polscy specjaliści od growych horrorów

Bloober Team, czyli twórcy Cronos The Dawn to założone w 2008 roku studio, które za swoją siedzibę obrało Kraków. Od lat specjalizują się oni właśnie w tworzeniu gier z gatunku horrorów i w tej materii odnoszą największe sukcesy. Poza wspomnianą grą mają na swoim koncie takie produkcje jak Layers of Fear, Blair Witch czy The Medium. Ich kunszt doceniony został przez japoński koncern KONAMI, który zlecił im przygotowanie zupełnie odświeżonego wydania kultowego Silent Hill 2, który także okazał się prawdziwym hitem.

Aktualnie firma liczy sobie 250 pracowników z różnych dziedzin, którzy zajmują ulepszaniem istniejących gier oraz opracowywaniem tych zupełnie nowych. Na przestrzeni lat Bloober Team stało się jednym z bardziej utytułowanych i rozpoznawalnych polskich studiów growych na całym świecie.