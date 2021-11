Z okazji urodzin, Microsoft ogłosił listę 70 gier, które dostały tryb wstecznej kompatybilności - można je będzie uruchomić na najnowszych konsolach, dostać lepszą rozdzielczość czy HDR, czego w oryginalnej produkcji nie było. Niestety to już koniec tego programu. Ze względu na kwestie prawne, wyczerpała się pula tytułów, które Microsoft może lekko ulepszyć.

W Halo: Infinity można już grać po sieci

Drugą niespodzianką jest uruchomienie trybu multiplayer w Halo dla wszystkich graczy - nawet tych, którzy nie zamówili jeszcze najnowszej odsłony serii. Grę można ściągnąć już na PC czy Xbox. Oficjalnie to wersja Beta, bo Microsoft chce przetestować obciążenie serwerów przed startem rozgrywek 8 grudnia, jednak firma zapowiada, że wszystkie odblokowane i kupione rzeczy w pierwszym sezonie rozgrywek przed 8 grudnia, zostaną z nami po premierze. Nie wycięto też żadnych trybów ani map. Wszystkie mapy i tryby gry, które dziś są dostępne dla każdego, będą takie same po grudniowym starcie gry. A po pierwszych paru pojedynkach w Halo muszę przyznać, że to wyśmienita zabawa (nasza recenzja wkrótce).