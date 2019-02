Zacznijmy od cen wszystkich modeli i ich wersji, bo to zawsze jest najbardziej interesujące.

Galaxy S10e: 3299 zł (6GB+128GB)

Galaxy S10: 3949 zł (8GB + 128 GB) i 4999 zł (8GB + 512GB)

Galaxy S10+: 4399 zł (8GB + 128GB), 5499 zł (8GB + 512GB), 6999 zł (12GB + 1TB, ceramiczny)

Pierwsze wrażenia

Redakcja dziennika.pl miała już w rękach dwa z tych modeli – S10 i S10+. Dziura w ekranie, w której umieszczono dwa (S10+) lub jeden (S10) obiektyw przedniego aparatu jest z prawej strony. A preinstalowane tapety są tak dobrane, by właśnie w tym miejscu zawsze był ciemny kolor, dziury są więc na pierwszy rzut oka praktycznie niewidoczne. Używając na co dzień telefonu z takim rozwiązaniem (Honor View 20) uważam, że jest to wygodniejsze i mniej uciążliwe niż „notch”, nawet ten najmniejszy.

Samsung Galaxy S10+ - podwójny aparat przedni / dziennik.pl

Samsung Galaxy S10 - aparat przedni / dziennik.pl

Ramki telefonów są cieniutkie z każdej strony, ekrany mają przekątne odpowiednio 6,4 i 6,1 cala, oba modele doskonale leżą w ręce. Model S10e ma jeszcze mniejszy wyświetlacz (5,8 cala) i wraz z S10 powinien się spodobać osobom, które szukają kompaktowych urządzeń.

Samsung Galaxy S10+ / dziennik.pl

Samsung Galaxy S10 / dziennik.pl

Samsung zdecydował się na zastosowanie ultradźwiękowego czytnika linii papilarnych w ekranie, który działa bardzo dobrze, zdecydowanie lepiej niż optyczne czytniki w Huaweiu Mate 20 Pro czy Xiaomi Mi 8 Pro. W najtańszym S10e czytnika w ekranie brak, wylądował na prawym boku.

Poprawiono w końcu rozpoznawanie twarzą, które działa teraz równie szybko i niezawodnie co w telefonach konkurencji. Wystarczy podnieść telefon by ekran sam się wybudził i błyskawicznie odblokował (możemy przeskoczyć ekran blokady, telefon przeniesie nas bezpośrednio do ekranu głównego).

Nowością jest obiektyw szerokokątny, który jest jednym z trzech obiektywów z tyłu smartfona. Szeroki kąt znajdziemy też z przodu, w modelu S10+. Zdjęcia nie mają efektu rybiego oka, oprogramowanie prostuje wszelkie krzywizny. Specjalny asystent pozwoli nam złapać najlepszy kadr, a gdy robimy zdjęcia nocne z ręki telefon ma automatycznie łączyć poszczególne klatki by uzyskać jak najlepszą jakość. Zabrakło jednak osobnego trybu nocnego, jaki znajdziemy teraz w większości topowych smartfonów innych firm.

Samsung Galaxy S10 i S10+ / dziennik.pl

Wszystkie telefony mają dynamiczne ekrany AMOLED z certyfikatem HDR10+. I na żywo prezentują się doskonale. Jest też wejście mini-jack na słuchawki, wodoszczelność, ładowanie szybkie i bezprzewodowe i pojemne baterie (3100 mAh S10e, 3400 mAh S10 i 4100 mAh S10+). Ciekawostką jest także możliwość bezprzewodowego ładowania innych urządzeń (głównie Samsunga) za pomocą wszystkich telefonów z linii S10.

Zgodnie z oczekiwaniami urządzenia są drogie, więc i wymagania użytkowników powinny być wysokie. Czy linia S10 sobie z nimi poradzi – sprawdzimy już niebawem, gdy egzemplarze testowe trafią do naszej redakcji.

Producent pokazał też model S10 5G, który jednak nie będzie dostępny w Polsce.

Jak i gdzie kupić?

Przedsprzedaż startuje 20 lutego i potrwa do 7 marca. W sklepach telefony pojawią się 8 marca. Na tych, którzy zdecydują się na Galaxy S10 lub S10+ i aktywują telefon do 22 marca czekają białe słuchawki Galaxy Buds. Aby skorzystać z promocji, należy zalogować się do Aplikacji Samsung Members i do 25 marca wypełnić formularz. Liczba nagród w promocji jest ograniczona.

Producent przygotował też promocję Samsung Odkup. Na tych, którzy kupią telefon do 14 kwietnia i aktywują go do 28 kwietnia czeka kod o wartości 300 złotych. Zwiększa on wycenę sprzedawanego starego smartfonu Samsung.

Specyfikacje

Galaxy S10e

Wyświetlacz: 5,8-calowy, płaski dynamiczny AMOLED Full HD, 19:9 (522 ppi)

Aparat:

Tył: Podwójny aparat ze stabilizacją obrazu

- Obiektyw szerokokątny: 12 MP AF, F1,5 / F2,4, OIS, (77°)

- Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°)

- zoom optyczny 0,5x, zoom cyfrowy do 8x

Przód: - aparat Selfie UHD: 10 MP AF, F1,9 (80°)

Korpus: 69.9 x 142.2 x 7.9mm, 150g

Pamięć: 6GB, 128GB + gniazdo MicroSD (do 512GB)

Karta SIM: Podwójna (hybryda): jedno gniazdo na kartę Nano SIM i jedno gniazdo na kartę Nano SIM lub MicroSD (do 512 GB)

Bateria: 3,100mAh

Szybkie ładowanie kompatybilne z ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym.

Zwiększona prędkość ładowania bezprzewodowego dzięki funkcji szybkiego ładowania bezprzewodowego Fast Wireless Charging 2.0.

Bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń PowerShare

Galaxy S10

Wyświetlacz: 6,1-calowy zakrzywiony dynamiczny AMOLED Quad HD+, 19:9 (550 ppi)

Aparat:

Tył: Potrójny aparat z podwójną stabilizacją obrazu

- Teleobiektyw: 12 MP PDAF, F2,4, stabilizacja obrazu (45°)

- Obiektyw szerokokątny: 12 MP Dual Pixel AF, F1,5 / F2,4, stabilizacja obrazu (77°)

- Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°)

- zoom optyczny 0,5x/2x, zoom cyfrowy do 10x

Przód: - aparat Selfie UHD: 10 MP Dual Pixel AF, F1,9 (80°)

Korpus: 70.4 x 149.9 x 7.8mm, 157g

Pamięć: 8GB RAM, 128GB/512GB + gniazdo MicroSD (do 512GB)

Karta SIM: Podwójna (hybryda): jedno gniazdo na kartę Nano SIM i jedno gniazdo na kartę Nano SIM lub MicroSD (do 512 GB)

Bateria: 3,400mAh

Szybkie ładowanie kompatybilne z ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym.

Zwiększona prędkość ładowania bezprzewodowego dzięki funkcji szybkiego ładowania bezprzewodowego Fast Wireless Charging 2.0.

Bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń PowerShare

Galaxy S10+

Wyświetlacz: 6,4-calowy zakrzywiony dynamiczny AMOLED Quad HD+, 19:9 (438 ppi)

Aparat:

Tył: Potrójny aparat z podwójną stabilizacją obrazu

- Teleobiektyw: 12 MP PDAF, F2,4, OIS (45°)

- Obiektyw szerokokątny: 12 MP Dual Pixel AF, F1,5 / F2,4, OIS (77°)

- Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°)

- zoom optyczny 0,5x/2x, zoom cyfrowy do 10x

Przód: Podwójny aparat

- aparat Selfie UHD: 10 MP 2PD AF, F1,9 (80°)

- Głębia 3D: 8 MP FF, F2,2 (90°)

Korpus: 74.1 x 157.6 x 7.8mm, 175g (Ceramic: 198g)

Pamięć: 8GB/12GB RAM, 128GB/512GB/1TB + gniazdo MicroSD (do 512GB)

Karta SIM: Podwójna (hybryda): jedno gniazdo na kartę Nano SIM i jedno gniazdo na kartę Nano SIM lub MicroSD (do 512 GB)

Bateria: 4,100mAh

Szybkie ładowanie kompatybilne z ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym.

Zwiększona prędkość ładowania bezprzewodowego dzięki funkcji szybkiego ładowania bezprzewodowego Fast Wireless Charging 2.0.

Bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń PowerShare