1) Włóż kabel HDMI do gniazda w PS4 i do gniazda w telewizorze

2) Włóż kabel zasilający do gniazda z tyłu PS4 i podłącz go do prądu

3) Jeśli planujesz podłączyć konsolę do sieci kablem, włóż przewód do gniazda Ethernet z tyłu PS4 i podłącz go do wolnego portu w routerze

4) Włącz konsolę przyciskiem, potem wciśnij przycisk PS4 na padzie, by połączyć DualShock 4 z systemem

5) Wybierz język interface'u konsoli, rodzaj połączenia sieciowego (w przypadku bezprzewodowego będziesz musiał podać hasło do WiFi) oraz ustaw datę i czas oraz zaakceptuj "umowę użytkownika"

6) Przed korzystaniem z usług sieciowych, jak sklep i gry dla wielu graczy musisz najpierw zaktualizować PS4. Wciśnij przycisk w górę na padzie, potem wybierz "powiadomienia" i "pobieranie" a następnie najedź kursorem na "oprogramowanie systemowe" i wciśnij X na padzie. Potem wybierz "następne" i "aktualizacja".

7) Po aktualizacji system poprosi o utworzenie konta PlayStation Network. Na ekranie logowania do PS4 wybierz "nowy użytkownik" a potem "utwóz użytkownika"

8) Następnie kliknij "dalej", "pierwszy raz w sieci", "zarejestruj się".

9) Wpisz dane - nazwę użytkownika, hasło, adres email - jeśli masz mniej niż 18 lat musisz poprosić kogoś dorosłego, by zaakceptował stworzenie konta dziecka.

10) Wybierz ustawienia udostępniania danych z gier, znajdowania znajomych czy wiadomości. Jeśli masz mniej niż 18 lat, ktoś dorosły musi się zalogować na swoje konto i zaakceptowała dostęp do PS4

11) Na adres email, podany przy rejestracji przyjdzie wiadomość z linkiem weryfikacyjnym. Kliknięcie w niego zakończy proces rejestracji.