1) Ultimate Ear Wonderboom - Emitują dźwięk w promieniu 360 stopni, nie trzeba więc martwić się, w którą stronę ustawić, by grał jak najlepiej. Do tego możemy połączyć dwa na raz, co znacznie poprawi nagłośnienie imprezy. Głośnik jest wodoodporny i nie zniszczy się, gdy spadną z szafki na podłogę. Duże przyciski ułątwią też sterowanie głośnością bez potrzeby wyciągania telefonu. Cena to 299 złotych

2) Sony XB-40 - To najdroższy głośnik w zestawieniu, kosztuje bowiem aż 750 złotych. Jednocześnie sprzęt pozwala nam połączyć aż 10 takich urządzeń ze sobą, tworząc prawdziwą falę uderzeniową dźwięku, za którą wasi sąsiedzi was znienawidzą. Głośnik ten ma bowiem - jak na tak małe urządzenie - naprawdę silny bas. Jest oczywiście wodoodporny, więc impreza na brzegu basenu czy nad jeziorem go nie zniszczy. Śmieszną funkcją jest też oświetlenie LED RGB, które pulsuje w rytm muzyki.

3) Beoplay A2 Active - głośnik, który na rynku już jest kilka lat, to jednak nie znaczy, że jest gorszy od nowoczesnego sprzętu. Produkt Bang&Olufsen został zaprojektowany przez jedną z najbardziej znanych duńskich projektantek. Do tego potrafi grać przez 24 godziny bez ładowania, jest odporny na wilgoć (ale do wody go nie wkłądajcie) no i gra tak, jak przystało na produkt B&O czyli świetnie. Trzeba też jednak zapłacić za niego ponad 750 złotych.

4) Harman-Kardon Onyx Studio 4 - Ten głośnik może posłużyć do rozmów telefonicznych, ma bowiem wbudowany mikrofon. Da się połączyć jednocześnie ponad 100 tego typu głośników w sieci, a do tego do każadego głośnika można podłączyć dwa urządzenia źródłowe. Gra bardzo dobrze. Niestety baterii wystarczy tylko na 5 godzin grania, a urządzenie nie jest odporne na wilgoć.Cena? 699 złotych.

5) JBL Charge 3 - wbudowany powerbank, ma tryb głośnomówiący i jest wodoodporny. Bateria wystarczy na 20 godzin odtwarzania. Jedynie bas mógłby być trochę mocniejszy. Można go kupić już za 329 złotych.