W przeciwieństwie do swojego modułowego odpowiednika, w MicroLED 110” proces instalacji i kalibracji został usprawniony, dzięki czemu parametry audio i wideo, jak również inteligentne funkcje są dostępne już w chwili wyjęcia urządzenia z opakowania. Wprowadzając na rynek MicroLED 110”, Samsung oferuje użytkownikom wrażenia na ultradużym telewizorze nowej generacji.

Nowy poziom jakości obrazu

Ultraduże ekrany wymagają nowych standardów jakości obrazu, kolorów i rozdzielczości. Aby sprostać tym wyzwaniom Samsung zaproponował szereg innowacji, które wykorzystano w nowym 110-calowym telewizorze MicroLED. Wśród nich m.in. mikrometrowe diody LED, dzięki którym można było wyeliminować podświetlenie i filtry barw używane w konwencjonalnych ekranach. W to miejsce zastosowano samoświecące piksele, indywidualnie produkujące światło i kolor. Telewizor wyświetla 100 proc. gamy barw DCI i Adobe RGB, precyzyjnie odwzorowując obrazy o szerokim spektrum kolorów zarejestrowane profesjonalnymi lustrzankami cyfrowymi. Rozdzielczość 4K i 8 mln pikseli, które oferuje MicroLED 110”, prezentują w efekcie realistyczne barwy i wysoką jasność.

Telewizor wyposażono w nowy procesor Micro AI. Pozwala on uzyskać treści 4K HDR, zapewniając jednocześnie realistyczną jakość obrazu zoptymalizowaną dla każdej sceny. MicroLED 110”będzie cieszył świetną jakością obrazu przez długi czas, ponieważ MicroLED wytwarza się z materiałów nieorganicznych, które są bardzo trwałe. Przekłada się to na cykl życia użytych diod sięgający do 100 000 godzin, a zatem ponad dekadę.

Dotychczas masowa produkcja ekranu MicroLED o tak niewielkiej przekątnej jak 110”, który w dodatku można z łatwością zainstalować w domu, nie była możliwa. Dziś stało się to rzeczywistością. Samsung opracował przełomową technologię montażu, która – w połączeniu z nowym procesem produkcji - pozwoliła uprościć produkcję, transport i instalację technologii MicroLED. Te same innowacje umożliwią w przyszłości wytwarzanie nawet mniejszych modeli MicroLED.

Spektakularne efekty audiowizualne

MicroLED 110” zaprasza widzów do odkrywania filmowego świata na nowo. Ramki zostały całkowicie usunięte, dzięki czemu ekran zajmuje aż 99,99% powierzchni z przodu telewizora. W połączeniu z dużą przekątną wrażenia są spektakularne.

By maksymalnie wykorzystać możliwości ekranu MicroLED 110”, Samsung wprowadził i zoptymalizował szereg rozwiązań znanych ze telewizorów Smart TV. Widzowie mogą np. wygodnie korzystać z funkcji Multi View, by na podzielonym ekranie oglądać jednocześnie treści pochodzące nawet z 4 różnych źródeł. Każda z części podzielonego ekranu ma przekątną wynoszącą 55″. Używając tej funkcji, użytkownicy mogą korzystać z kilku podłączonych urządzeń zewnętrznych i śledzić wiadomości, oglądać filmy czy treści z innych aplikacji w jednym miejscu – mogą zatem np. oglądać kilka wydarzeń sportowych równocześnie lub grać, od czasu do czasu zerkając na odtwarzany w streamingu poradnik gracza.

To jednak nie wszystko, ponieważ wrażenia audio, jakie zapewnia MicroLED 110”, są równie wciągające jak efekty wizualne. Telewizor posiada wbudowany Majestic Sound System. Zapewnia on dźwięk przestrzenny 5.1 bez zewnętrznego głośnika, tym samym przekształcając każdy pokój w domowe kino. Dodatkowo funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem Pro (Object Tracking Sound Pro) identyfikuje poruszające się na ekranie obiekty i tak kieruje dźwiękiem, by zdawał się „śledzić” ich ruch. Zatem gdy w oglądanym filmie nad bohaterem przelatuje samolot, widz odniesie wrażenie, jakby nad jego głową ryczały silniki maszyny.

Zaprezentowany dziś w Korei MicroLED 110’’ będzie dostępny na światowych rynkach w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jak dowiedział się dziennik.pl, telewizor będzie tez w Polsce. Cena? Na razie nie znana, ale tanio nie będzie.