Design Jabry 750 jest... kosmiczny. Zestaw głośnomówiący przypomina bowiem latający talerz, zwłaszcza, gdy zaczynają palić się wszystkie kontrolki dookoła głośnika. Wtedy nasza rozmowa przypomina trochę "Bliskie spotkania trzeciego stopnia". Duży plus dla projektantów za to, że nie dali nam kolejnego, nudnego biurowego urządzenia. Design wciąż jednak jest na tyle stonowany, by nasi koledzy, którzy widzą obraz z kamery, nie pomyśleli, że trochę przesadziliśmy. Na panelu dotykowym dookoła głośnika znajdziemy wskaźnik stanu rozmowy, przycisk wyłączenia dźwięku, przyciski głośności, klawisz odebrania rozmów czy wyłącznik. Na dole mamy nóżki, umożliwiające postawienie głośnika pod kątem oraz miejsce na nadajnik Bluetooth. Kabel do ładowania (lub podłączenia przewodowego urządzenia) owijany jest w schowku dookoła głośnika. Nie ma więc problemu, że nam zginie.

Podłączenie jest banalne. Albo łączymy urządzenie za pomocą BT, albo podpinamy kabel do portu USB. Nie potrzeba żadnych sterowników czy oprogramowania. Jabra 750 od razu jest rozpoznawana przez komputery i smartfony - dzięki temu da się ją podpiąć do służbowych maszyn, na których nie mamy uprawnień do instalacji. Jabra 750 rozpoznawalna jest nie tylko w Teams czy na Slacku, ale także przez Discord, Twitcha i gry.

Wrażenia z użytkowania

Jak się sprawdza to urządzenie? Powiem krótko - znakomicie. Znajomi mówili, że słuchać mnie dużo lepiej niż przez słuchawki. Nie było żadnego echa czy innych, niepożądanych odgłosów. Urządzenie sprawdziło się zarówno na konferencjach prasowych, jak i... w rajdzie na Castle Nathria w World of Warcraft oraz w czołgowych pojedynkach w Armored Warfare. Jest tylko jeden problem... ten głośnik nie ma możliwości wytłumienia dźwięków zewnętrznych. Jeśli więc macie koty, które lubią domagać się czegoś głośnym miauczeniem, jak mój, to zamknijcie drzwi przed rozmową. Inaczej on też dołączy do dyskusji.

Co ciekawe, by uzyskać dźwięk stereo, można podpiąć dwa takie zestawy, choć - moim zdaniem - przydatne jest to tylko w przypadku dużych sal konferencyjnych.

Czas życia baterii

Nie musicie się bać, że głośnik "umrze" podczas rozmów. Bateria wystarczy na 9,5 godziny rozmów. Do tego, gdybyście zapomnieli jej naładować, można 750 podpiąć kablem do komputera.

Podsumowanie: Jeśli zależy wam na świetnej jakości rozmów biznesowych, to Jabra 750 jest jednym z najlepszych produktów tego typu. Jest mała, wygodna i prosta w obsłudze, do tego oferuje świetną jakość dźwięku. Może też działać z telefonem i pracować jako głośnik BT. Niestety to wszystko ma swoją cenę. Zestaw ten kosztuje aż 1000 złotych.