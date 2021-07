Dane o naszym koncie, maile, płatności, wiadomości prywatne, do tego cała nasza historia zakupów - to wszystko powinno zniknąć z konsol, zanim wyślemy je do nowego nabywcy. Usuwanie tych danych jest proste, choć na pełne skasowanie zawartości dysku PS4 potrzebujemy naprawdę sporo czasu.

Tak usuniesz dane z Xbox One

1) Wchodzimy do ustawień i nawigujemy do zakładki "system"

2) Wybieramy informacje o konsoli

3) Potem wybieramy reset konsoli oraz "zresetuj i usuń wszystko"

4) Samo usunięcie danych to nie wszystko. Potem trzeba jeszcze zalogować się TUTAJ na swoje konto Microsoft, kliknąć na konsolę i usunąć ją z listy posiadanych urządzeń

Jak usunąć dane z PS4?

1) Wchodzimy do ustawień

2) Potem wybieramy "inicjacja" i "zainicjuj ps4"

3) Do wyboru mamy dwie opcje - inicjacja pełna, która sprawi, że nasze dane nie będą mogły być odzyskane z dysku, trwa ona jednak nawet kilkanaście godzin, lub szybka, która po prostu kasuje dane (można je jednak potem spróbować odzyskać specjalnym oprogramowaniem z dysku)