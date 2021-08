Soundbary Samsung pojawiły się na rynku światowym stosunkowo niedawno. Pierwszy model zadebiutował w 2008 roku podczas targów Consumer Electronics Show (CES). Oznacza to, że w zaledwie kilka lat zdobyły one zaufanie konsumentów, co bez wątpienia jest zasługą konsekwentnie realizowanej strategii firmy Samsung. Soundbary są projektowanie w kalifornijskim studiu Audio Lab, w którym światowej klasy inżynierowie dźwięku wykorzystują zaawansowane technologie, aby zapewnić jak najbardziej optymalne i wypełniające pomieszczenie brzmienie.

Na rynku są dwa typu soundbarów

Na rynku można spotkać dwa typy soundbarów – jednoelementowe, typu All-in-One oraz bardziej złożone – dostępne w zestawie z subwooferem, czyli dodatkowym głośnikiem niskotonowym. Jednak, jak wynika z wewnętrznych danych sprzedażowych Samsung, konsumenci znacznie częściej wybierają soundbary w zestawie – stanowią one aż 92 proc. sprzedaży tych produktów. Doskonałym przykładem tego typu rozwiązań są modele soundbarów Q-Serii, takie jak HW-Q950A, HW-Q900A, HW-Q800A czy HW-Q700A. Dodatkowy głośnik wzmacnia brzmienie niskich tonów i zapewnia potężną moc wrażeń – niezależnie od tego, czy akurat oglądamy komedię romantyczną czy oddajemy się gamingowej rozrywce.

Jak wygląda rynek soundbarów w Polsce?

Co więcej, jak wynika z najnowszych obserwacji rynkowych firmy Samung, konsumenci coraz częściej decydują się na zakup soundbarów ze średniej i wyższej półki. W okresie od stycznia do kwietnia 2020 roku średnia cena rynkowa kupowanego soundbara wynosiła 1255 PLN, podczas gdy w tych samych miesiącach w 2021 roku – 1407 PLN. Największy wzrost sprzedażowy zanotowały soundbary pochodzące z segmentu cenowego 1500-2500 PLN – z nieco ponad 27 proc. do ponad 35 proc.

Mało miejsca, dużo dźwięku

Dźwięk przestrzenny nie musi od razu oznaczać plątaniny kabli ani dużej ilości sprzętu. Stąd soundbary praktycznie zastąpiły na rynku kino domowe – składające się z kilku sporej wielkości kolumn i amplitunera. W przeciwieństwie do tych wieloelementowych zestawów, soundbary to urządzenia o minimalistycznym wzornictwie, które nie wymagają skomplikowanej instalacji. Wystarczy podłączyć przewód do prądu, a połączenie z telewizorem jest bezprzewodowe – odbywa się za pomocą sieci Wi-Fi lub technologii Bluetooth.

Ponadto cechą wyróżniającą soundbary Samsung Q-serii jest świetna współpraca z telewizorami Neo QLED czy QLED. Do tej pory, aby spotęgować dźwięk, trzeba było przełączyć ścieżkę audio z telewizora na soundbar. Samsung poszedł o krok dalej i zaproponował łączenie możliwości obu urządzeń. Funkcja Q-Symphony sprawia, że brzmienie pochodzące z głośników telewizora synchronizuje się z głośnikami soundbara. Tym samym widzowie mogą liczyć na pełnię wrażeń audiowizualnych, a z każdej strony otoczy ich harmonijne brzmienie.

Soundbary Q-Serii oferują także specjalne rozwiązania dla graczy. Dzięki funkcji Tryb Gry Pro, można cieszyć się dźwiękiem doskonale zoptymalizowanym pod kątem gier konsolowych. Zapewniają to potężne głośniki skierowane do góry, mocne basy oraz technologia Samsung Acoustic Beam, która sprawia, że dźwięk płynie dokładnie z tego miejsca, w którym dzieje się akcja na ekranie. Ponadto soundbar automatycznie synchronizuje się z telewizorem i włącza Tryb Gry Pro od razu po uruchomieniu konsoli.