Zarejestrowane przez FDA i przetestowane laboratoryjnie pod kątem 99% BFE (stopień filtracji bakteryjnej), filtry Razer Zephyr klasy N95 z dwukierunkową ochroną działają trzy razy dłużej niż jednorazowe maski jednorazowe i zapewniają ochronę zarówno wdychanego, jak i wydychanego powietrza. Zaprojektowany z aktywną cyrkulacją, Razer Zephyr jest wyposażony w dwie komory wymiany powietrza, które umożliwiają swobodny przepływ powietrza do i z noszonego oczyszczacza powietrza.

Razer Zephyr jest wzbogacony o parę wentylatorów o dwóch prędkościach działania (4200/6200 obr./min), które umożliwiają zwiększoną cyrkulację powietrza dla jeszcze lepszego chłodzenia, zapewniając tym samym świeżo przefiltrowane powietrze i większy komfort. Co więcej, Razer Zephyr pozwala na nieograniczone interakcje społeczne dzięki przezroczystej konstrukcji z warstwą powłoki przeciwmgielnej i wewnętrznym oświetleniem zapewniającym wyraźny wyraz twarzy.

Dzięki technologii Razer Chroma RGB użytkownicy mogą wypowiadać się za pomocą wewnętrznych świateł i wentylatorów Razer Zephyr, którymi można łatwo sterować za pomocą aplikacji Razer Zephyr dostępnej zarówno na iOS, jak i Androida. Zaprojektowane z myślą o komforcie i zdrowiu, miękkie silikonowe uszczelnienie twarzy z podwójnym paskiem zapewnia szczelne przyleganie do ust i nosa, a regulowane paski na głowę i szyję zapewniają bezpieczne, a jednocześnie wygodne dopasowanie do każdego rozmiaru głowy.

Stworzone z myślą o zrównoważonej przyszłości filtry Razer Zephyr klasy N95 utrzymują zoptymalizowaną wydajność filtracji przez okres do trzech dni, co generuje 80% mniej odpadów niż jednorazowe maski chirurgiczne.

Razer Enki

Pierwszy fotel to Razer Enki, który został zaprojektowany z myślą o optymalnym rozłożeniu masy. Dzięki nowemu projektowi krzesła z wysuniętymi o 110 stopni łukami bocznymi, ultraszeroką 21-calową podstawą siedziska, odchyleniem o 152 stopni i wbudowanym łukiem lędźwiowym, Razer Enki subtelnie wpływa na pozycję siedzącego, łagodząc nacisk na plecy i nogi. Łuki boczne utrzymują użytkownika pod kątem w idealnej pozycji siedzącej, a szeroka podstawa siedziska pomaga równomiernie rozłożyć ciężar.

Zewnętrzna część krzesła jest pokryta ekologiczną syntetyczną skórką o podwójnej teksturze, co zapewnia większy komfort i odporność na zużycie przez lata użytkowania. Skóra ta jest wytwarzana przy użyciu procesów o zmniejszonym zużyciu energii i emisji dwutlenku węgla, bez użycia szkodliwych dla środowiska rozpuszczalników podczas jej produkcji. Razer Enki jest również wyposażony w wysokiej jakości pluszową poduszkę pod głowę, która zapewnia dodatkowe wsparcie dla głowy i szyi. Razer Enki będzie dostępny w kolorach Razer Green, Black i Quartz Pink, dzięki czemu gracze będą mogli pójść o krok dalej w swoich spersonalizowanych konfiguracjach.

Razer Enki Pro jeszcze bardziej podnosi poziom komfortu podczas całodziennego grania. Na zewnątrz krzesło jest wykończone włóknem węglowym i obite wysokiej jakości materiałem Alcantara oraz skórką ekologiczną. Oparcie krzesła ma podwójną gęstość dla zapewnienia właściwego komfortu dla pleców. Razer Enki Pro daje z siebie wszystko, wznosząc komfort całodziennego grania na najwyższy poziom.

Do graczy, dla których ważna jest cena, skierowane jest krzesło Enki X. Oferuje ono te same elementy konstrukcyjne, co Razer Enki i zapewnia niezbędną wygodę przez cały dzień grania. Enki Enki X, dostępne w kolorze Razer Green, jest uzbrojone w podłokietniki 2D i odchylane o 152 stopnie oparcie, a także daje graczom możliwość siedzenia na wiele sposobów, niezależnie od tego, czy chcą siedzieć, aby się skupić, czy odchylić i zrelaksować się.

Razer Kraken V3

Wraz z historią gier wideo, ewoluowała także technologia audio i wideo tak, żeby jak najpełniej angażować nasze zmysły wzroku i słuchu i tworzyć realistyczne doznania podczas grania. Rodzina Kraken V3 została stworzona od podstaw, aby zapewnić jak najbardziej wciągające wrażenia dźwiękowe w grach. Kraken V3 to modyfikacja ulubionych przez fanów słuchawek Kraken, zachowująca jednak sprawdzone już podstawowe elementy wcześniejszego zestawu słuchawkowego. Do nowej linii została jednak technologia Razer HyperSense, która zapewnia realistyczne wrażenia z rozgrywki z większą liczbą funkcji.

Razer HyperSense to inteligentna technologia oparta na wrażeniach dotykowych, która dostarcza bogate, realistyczne dotykowe informacje zwrotne bazujące na sygnałach dźwiękowych. Pozwala ona graczom wczuć się głębiej w akcję w swoich ulubionych grach. Technologia wykorzystuje do tego zaawansowane przetworniki dotykowe w nausznikach, które przekształcają sygnały dźwiękowe w dynamiczne sprzężenie zwrotne wyczuwalne jako dotyk.

Komponenty PC

Na rynek trafią też wentylatory, chłodzenie wodne typu AiO oraz zasilacze. Oczywiście wszystkie wyposażone w podświetlenie RGB, kompatybilne z systemem Razer Chroma.