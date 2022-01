MX Keys Mini to klawiatura pozbawiona bloku numerycznego, strzałki zaś umieszczono pod klawiszem Shift. To pozwoliło skrócić klawiaturę do 29,5 cm długości i 13 cm szerokości. Reszta wyposażenia jest dość spartańska - mamy port ładowania USB-C oraz światełko stanu baterii. Nie ma nawet regulowanych nóżek, co można uznać za pewien minus. Na szczęście klawiatura jest ustawiona pod dobrym kątem, więc pisanie na niej jest wygodne. Jeśli jednak ktoś lubi płaskie ułożenie, jak w laptopie, to będzie rozczarowany.

Same klawisze mają lekkie wcięcia na opuszki palców, dzięki czemu czuć, że trafiliśmy w odpowiedni przycisk. Ich skok jest bardzo krótki - praktycznie taki sam, jak klawiszy w moim MacBook Air, moim zdaniem, wciskają się jednak trochę bardziej wygodnie. Do tego, w przeciwieństwie do Apple, ma dużo bardziej wygodny duży enter, backspace i prawy shift. . W rzędzie klawiszy funkcyjnych dostajemy też przyciski narzędziowe - m.in. do wywoływania tablicy emotikonek, pogłaśniania czy ściemniania klawiatury albo do przechwytywania ekranu. WYgodne, choć różniące się nieco rozkładem od klawiszy narzędziowych MacBooka. Brakuje za to najważniejszego przycisku klawiatury Apple - czytnika linii papilarnych. Nie możemy więc nią potwierdzić zakupów przez Apple Pay, odblokować komnputera czy zalogować się do serwisów internetowych.

Sama klawiatura jest podświetlana na biało, co daje przyjemny efekt i nie męczy oczu. Jeśli zaś chodzi o baterię, to - przy wyłączonym podświetleniu - Logitech obiecuje 5 miesięcy pracy bez ładowania. W przypadku włączonego podświetlenia, ma ona wystarczyć na 10 dni pracy. Te obietnice zdają się potwierdzać - po 4 dniach pracy przez 8 godzin, ona wciąż działa.

Można ją podpiąć do trzech urządzeń jednocześnie

Kolejną ciekawą funkcją klawiatury jest możliwość podpięcia jej do trzech urządzeń - wystarczy dłużej przytrzymać klawisze od F1 do F3, by nawiązać tryb połączenia, a potem wystarczy jedno dotknięcie, by przełączyć się na nowe urządzenie. Można więc sparować ją z komputerem, tabletem i telefonem, a potem szybko przełączać na potrzebne urządzenie. Bardzo to wygodne i dużo lepsze od rozwiązań autorskich Apple.

Minusy klawiatury? Oprócz braku regulacji nachylenia to przede wszystkim brak komunikacji z PS5. Nie można jej podpiąć bezprzewodowo - konsola, choć widzi ją na liście urządzeń BT, to przy próbie połączenia wyskakuje napis, że "to akcesorium nie jest kompatybilne z konsolą". Nie działa także przy próbie podłączenia jej przez adapter BT. Rzecz druga to to, że jeśli mamy urządzenia z Windowsem i MacOS to brakuje na klawiaturze oznaczeń, co jest ALT, co CTRL, a co pełni funkcję klawisza WIndows. Trzeba więc to oznaczyć samemu.

Podsumowując - Logitech MX Keys Mini to znakomita alternatywa dla oryginalnej Magic Keyboard od Apple. Pisze się na niej ró^wnie wygodnie, kosztuje tyle samos, a trzyma baterię dłużej i można ją podłączyć jednocześnie do trzech urządzeń. To naprawdę bardzo dobra, bezprzewodowa klawiatura do laptopów, komputerów, czy urządzeń mobilnych.