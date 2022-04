yeedi, marka robotów sprzątających, której celem jest pomaganie klientom w rozwiązywaniu problemów w ich codziennym życiu, zaprezentowała dzisiaj serię yeedi vac 2. Oba modele yeedi vac 2 pro i vac 2 są wyposażone w wiodącą w branży technologię omijania przeszkód, która inteligentnie rozpoznaje i pozwala omijać obiekty na podłodze. Dzięki przystępnej cenie, debiut tej serii dostarcza najbardziej zaawansowaną technologię w branży robotów sprzątających dla większej liczby klientów. Równolegle z wprowadzeniem na rynek nowej serii, yeedi uruchomiło program naprawy/wymiany, w ramach którego klienci mogą w okresie gwarancyjnym wymienić wadliwe urządzenie na nowe zamiast je naprawiać.

Z opinii klientów wynika, że roboty z technologią z ostatniej dekady zwykle nie rozwiązywały ich problemów. Z drugiej strony roboty sprzątające z najnowocześniejszą technologią są drogie i nie wydają się najlepszą inwestycją dla osób poszukujących wyłącznie narzędzi do czyszczenia podłóg.

Udoskonalony system mopowania

Uprzednio pozytywnie zweryfikowana w serii yeedi vac funkcja integracji odkurzacza i mopa, została udoskonalona w yeedi vac 2 pro dzięki oscylacyjnemu systemowi mopowania. To innowacyjne rozwiązanie imituje ręczne mopowanie, poruszając do przodu i do tyłu ale 5 razy szybciej, dzięki czemu nawet najbardziej irytujące plamy można z łatwością usunąć. Stworzony z trwałym systemem mopowania, yeedi vac 2 zapewnia niezawodną skuteczność mopowania dla różnych rodzajów podłóg.

Zaawansowane omijanie przeszkód

Możemy pożegnać się z zablokowaniem robota, przypadkowym uderzaniem w meble czy inne przedmioty oraz koniecznością zbierania zabawek czy kabli przed sprzątaniem. Za pomocą technologii 3D omijania przeszkód, seria yeedi vac 2 inteligentnie wykrywa obiekty na swojej drodze i reaguje na czas, aby sprytnie je omijać. Dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu przedmiotów codziennego użytku znajdujących się na podłodze możesz natychmiast rozpocząć sprzątanie bez konieczności wcześniejszego zbierania bałaganu.

Bez opróżniania pojemnika na śmieci przez 30 dni

Współpraca z samoopróżniającą stacją yeedi (sprzedawana oddzielnie) umożliwia automatyczne opróżnianie pojemnika na śmieci. Dzięki workowi na kurz o pojemności 2,5 l w szczelnej konstrukcji, seria yeedi vac 2 pomieści śmieci z 30 dni, dzięki czemu możesz zapomnieć o odkurzaniu i skupić się na tym, co ważne.

Program wymiany/naprawy dla serii yeedi vac 2

yeedi ogłosił również program wymiany/naprawy dla tej zupełnie nowej serii. Wprowadzając ten program, yeedi obiecuje klientom bezpłatną wymianę zamiast napraw urządzenia w okresie gwarancyjnym.

Zmień stare na zupełnie nowe

yeedi sprawiło, że użytkownicy mogą niezwykle łatwo zaktualizować swoje stare modele yeedi do wersji vac 2 pro. Począwszy od kwietnia 2022 r., niezależnie od posiadanego modelu yeedi, możesz go łatwo wymienić na dopłatę na zakup yeedi vac 2 pro.

Specyfikacja serii yeedi vac 2

Model yeedi vac 2 pro yeedi vac 2 Cena 2.056,99 PLN 1.599,87 PLN Omijanie przeszkód Technologia 3D omijania przeszkód Technologia 3D omijania przeszkód System mopowania Oscylacyjny system mopowania Standardowy system mopowania Moc ssania 3000Pa 3000Pa Rozpoznawanie dywanów Tak Nie Pojemność baterii 5200mAh 2600mAh Pojemność zbiornika na kurz 420ml 420ml Pojemność zbiornika na wodę 180ml 240ml Współpraca ze stacją samoopróżniającą Tak Tak

Cena i dostępność

yeedi vac 2 pro będzie dostępny od 20 kwietnia w cenie 2.056,99 PLN w oficjalnym sklepie na Allegro:

yeedi vac 2 w cenie 1.599,87 PLN będzie dostępny w czerwcu.

Stacja samoopróżniająco/ładująca jest już dostępna w sprzedaży jako osobne akcesorium w cenie 914,00 PLN.

Od 20 do 24 kwietnia oraz od 1 do 8 maja yeedi vac 2 pro będzie dostępny w promocyjnej cenie 1.737,00 PLN