Wiceprezes i dyrektor generalny działu HDD, Ashley Gorakhpurwalla, odniósł się do zmieniającej się ekonomii centrów danych i przedstawił pierwsze w branży dyski twarde CMR 22 TB i SMR 26 TB, zbudowane na fundamencie szeregu znaczących innowacji, rozwijanych przez dziesięciolecia. W rozmowie z Dropbox zilustrował zobowiązanie Western Digital do bycia partnerem dla klientów działających w chmurze, dostarczając innowacje, których potrzebują. Wiemy, że dane są najcenniejszym zasobem naszych klientów, więc łączymy najzdolniejsze umysły, aby opracować rozwiązania dla dzisiejszego wykładniczego tempa tworzenia danych — powiedział Gorakhpurwalla.

Oto nowe produkty dla profesjonalistów

Opierając się na doświadczeniu zdobytym przez 50 lat tworzenia wiodących technologii, Western Digital wprowadził również nowe produkty flash i HDD dla klientów indywidualnych i profesjonalistów.

Chmura, zainspirowana Tobą: Western Digital udostępniło nowe, potężne rozwiązania do przechowywania danych dla klientów w chmurze, w tym pierwsze w branży dyski twarde CMR 22 TB i SMR 26 TB oraz nową rodzinę dysków SSD PCIe Gen4 NVMe o dużej pojemności.

Sposób, w jaki pracujemy teraz, zainspirowany Tobą: Western Digital wprowadziło PC SN740 NVMe SSD PCIe Gen4, które odpowiada na wyjątkowe potrzeby pracowników hybrydowych i podnosi jakość korzystania z komputera dzięki prędkości odczytu sekwencyjnego do 5 150 MB/s.

Kreatywność, zainspirowana Tobą: Western Digital wprowadziło nowy ekosystem modułowych dysków SSD SanDisk Professional Pro-BLADE. Zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom kopiowania, przesyłania i edytowania danych w coraz wyższej rozdzielczości i z pomysłem na ich przechowywanie - w domu, podróży i wielu miejscach pracy.

Na rynku pojawią się też nowe SSD przeznaczone dla graczy

Dysk SSD WD_BLACK SN850X NVMe — zoptymalizowany dla zapalonych graczy, poszukujących niezrównanej wydajności, ten potężny wewnętrzny dysk SSD PCIe Gen4 zapewnia zawrotną prędkość odczytu do 7 300 MB/s. Dzięki minimalnym opóźnieniom i adaptacyjnemu zarządzaniu temperaturą, gracze mogą oczekiwać krótkich, czasem nawet nieistniejących czasów ładowania, bogatych wrażeń wizualnych i bezkompromisowej wydajności termicznej. Dostępne do pobrania oprogramowanie WD_BLACK Dashboard z nowym Game Mode 2.0 (tylko na systemie Windows), pozwala na odblokowanie funkcji zwiększających wydajność komputera. Dzięki temu gracze mogą jednocześnie grać, streamować i nagrywać obraz. Dostępna będzie także opcjonalna konfiguracja z radiatorem (w modelach 1 i 2 TB), który pomoże utrzymać najwyższą wydajność. Oświetlenie RGB z kolei pozwoli na personalizację wyglądu dysku.

Ceny/dostępność: WD_BLACK SN850X NVMe SSD będzie dostępny w pojemnościach 1, 2 i 4 TB w cenie od 189,99 USD (sugerowana cena producenta). Będzie można go kupić od lipca.

Dysk WD_BLACK P40 Game Drive SSD — stworzony dla graczy szukających przenośnej pamięci masowej o wysokiej wydajności i w niepowtarzalnym stylu, dysk WD_BLACK P40 Game Drive SSD jest wyposażony w interfejs USB 3.2 Gen2x2. Charakteryzuje go wysoka prędkość odczytu do 2 000 MB/s i konfigurowalne podświetlenie RGB (tylko z systemem Windows). Dostępne do pobrania oprogramowanie WD_BLACK Dashboard pozwala na pełną kontrolę podświetlenia i można je zsynchronizować z wieloma istniejącymi ekosystemami RGB. Dzięki eleganckiej, kompaktowej i odpornej na wstrząsy konstrukcji, jest to także idealna opcja do grania w podróży.

Ceny/dostępność: WD_BLACK P40 Game Drive będzie dostępny w pojemnościach 500 GB, 1 i 2 TB w cenie od 119,99 USD (sugerowana cena producenta). Będzie można go kupić od lata 2022 roku.