Podczas wieczornej premiery w warszawskich Łazienkach Samsung pokazał swoje nowe telewizory klasy premium z serii Excellence Line. te QLEDy 8K charakteryzują się nie tylko świetnym designem, ale także jakością obrazu... oraz odpowiednią ceną. W tym roku linia obejmuje trzy modele QN900B, QN800B oraz QN700B. Eechnologia Quantum Mini LED z 14-bitową skalą luminancji, dzięki której podświetlenie ekranu jest kontrolowane lepiej niż kiedykolwiek.

Telewizor Excellence Line ustawiono tam tak, by idealnie wtopił się w otaczającą zieleń. To był udany trick, bo z dalszej odległości faktycznie różnice między naturą a obrazem były niewidoczne. Dopiero po podejściu bliżej można było zobaczyć, gdzie stoi ekran. Zresztą sam design robi wrażenie - QN900 nie ma żadnych ramek, do tego jest niezwykle cienki, a wszystkie kable podłącza do boxu One Connect, który łączy się z telewizorem cieniutkim światłowodem. Sam One Connect (z 4 portami HDMI 2.1) można ukryć w stopce ekranu 8K.

Wysoka jakość dźwięku i obrazu

Pod maską kryje się zaś nowy neuronowy procesor oraz technologia Quantum Mini LED z 14-bitową skalą luminancji. Zadbano też o dźwięk. Zaprojektowany z myślą o tej linii produktów system rozmieszczenia głośników oferuje technologię Dolby Atmos®. Ekran ma też funkcję Q-Symphony, dzięki której głośniki telewizora synchronizują się z kompatybilnym soundbarem Samsung. Telewizor dostał też udoskonalony system Smart TV, które pozwala m.in. na zarządzanie kompatybilnymi urządzeniami Internetu Rzeczy, a także da się go łatwo połączyć z urządzeniami mobilnymi czy komputerami.

Ceny porażają

Niestety, choć telewizor QN900B zapowiada się wyśmienicie, to dostał on zaporową cenę. Wersja 85" kosztuje aż 49 tys. złotych, a wersja 65", "zaledwie" 25 tysięcy PLN.