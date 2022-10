Xiaomi zaprezentowało dziś swoje najnowsze flagowe smartfony z serii Xiaomi 12T. Modele Xiaomi 12T Pro i Xiaomi 12T są wyposażone w nowy system obrazowania, przygotowany specjalnie dla osób poszukujących kreatywnych sposobów tworzenia treści.

Zaawansowana technologia aparatów

Oba flagowce z serii Xiaomi 12T są wyposażone w wysokiej klasy aparaty fotograficzne. Matryca w Xiaomi 12T Pro o rozdzielczości aż 200 MP gwarantuje niesamowite efekty. Zaawansowane, firmowe algorytmy obrazowania zapewniają szybkie ustawianie ostrości, zdjęcia o wysokiej jasności i perfekcyjne kadry w nocy. Te cechy, wraz z szeregiem innych optymalizacji, pozwalają na uchwycenie drobnych szczegółów nawet w słabym oświetleniu i podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów – bez utraty ostrości.

Aparat Xiaomi 12T Pro ma dwukrotny zoom wbudowany bezpośrednio w sensor, przez co potrafi wykorzystać możliwości dużej matrycy 1/1,22 cala przy fotografii portretowej. Dzięki funkcjom Xiaomi ProCut i Ultra Burst, ułatwiającym kadrowanie, pomaga w tworzeniu ujęć o profesjonalnym wyglądzie. Xiaomi 12T Pro obsługuje również wideo w pełnej rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px).

Xiaomi 12T ma potrójny układ aparatów: główny aparat o rozdzielczości 108 MP, ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 8 MP oraz aparat makro o rozdzielczości 2 MP. System szczególnie dobrze radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych, gwarantując ostre i wyraźne zdjęcia.

Wydajność dla najlepszych doświadczeń

Xiaomi 12T Pro jest wyposażony w najlepszy obecnie procesor Snapdragon 8+, wyprodukowany w procesie produkcyjnym 4 nm przez TSMC. Z kolei Xiaomi 12T został wyposażony w czołowy chipset MediaTek Dimensity 8100-Ultra, który jest zbudowany w procesie produkcyjnym 5 nm (TSMC).

Mega bateria dla mega momentów

Oba smartfony mają duże baterie o pojemności 5000 mAh. Dzięki wsparciu ultraszybkiego ładowania 120 W HyperCharge, można je naładować do 100 procent w zaledwie 19 minut.

Ceny i dostępność

Smartfony będą dostępne w następujących wariantach i sugerowanych cenach detalicznych:



Xiaomi 12T 8 GB + 128 GB – 2799 zł

Xiaomi 12T 8 GB + 256 GB – 2999 zł

Xiaomi 12T Pro 8 GB + 256 GB – 3799 zł

Xiaomi 12T Pro 12 GB + 256 GB – 3999 zł

Xiaomi Robot Vacuum X10+

Xiaomi Robot Vacuum X10+, najnowszy z linii inteligentnych, samojezdnych odkurzaczy Xiaomi, został zaprojektowany z myślą o maksymalnym ułatwieniu sprzątania. W połączeniu z inteligentną stacją bazową, urządzenie samo opróżnia śmieci z zasobnika, czyści nakładki na mopy, a także samodzielnie napełnia zbiornik na wodę. Może też utrzymywać ściereczkę do mopowania wilgotną lub samoczynnie osuszać się, aby uniknąć zatrzymywania wilgoci i nieprzyjemnych zapachów, gdy urządzenie nie jest używane. To prawdziwa automatyzacja, która zapewnia każdemu gospodarstwu domowemu bezproblemowe sprzątanie.

To wielofunkcyjne urządzenie jest również specjalnie przystosowane do czyszczenia każdego rodzaju podłogi. Mop może się sam podnieść, gdy wbudowany czujnik ultradźwiękowy wykryje dywan, a jednocześnie dokładnie zbiera kurz dzięki sile ssania wynoszącej 4000 Pa1. Podwójne, obrotowe nakładki na mopy mogą użyć większej siły nacisku, aby usunąć uporczywe plamy z podłogi. Odkurzacz wyczyści cały dom za jednym zamachem, uwalniając nas od czasochłonnych i powtarzalnych prac domowych po ciężkim dniu pracy.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ jest kierowany przez system S-Cross AI™, który umożliwia omijanie obiektów przy zachowaniu wysokiej dokładności mopowania. Urządzenie jest również wyposażone w laser i kamerę do wykrywania mebli i leżących na podłodze przedmiotów. W połączeniu z nawigacją LDS, urządzenie zaplanuje efektywną trasę sprzątania, bez względu na wielkość i rozkład gospodarstwa domowego. Odkurzacz posiada certyfikat TÜV Rheinland, potwierdzający m.in. zgodność ze standardami cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum

Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum to pierwsza linia odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. W skład serii wchodzą dwa modele pionowe – Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum i Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum. Oba pracują w trzech trybach – odkurzania, mopowania i szorowania podłóg. Inteligentny system wykrywania zabrudzeń umożliwia urządzeniom automatyczne dostosowanie mocy czyszczenia. Każdy bałagan, bez względu na to, czy jest to kałuża rozlanej zupy czy sierść pozostawiona przez zwierzęta, może zniknąć za jednym kliknięciem.

Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum jest wyposażony w tryb czyszczenia w wysokiej temperaturze 75°C2, który może zapewnić bardziej dokładne czyszczenie. Odkurzacz jest również w stanie sam się oczyścić, uzupełnić wodę i wysuszyć szczotki automatycznie dzięki inteligentnej stacji bazowej all-in-one. Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum jest najlepszym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych z trudno dostępnymi zakamarkami. Sprzątanie jest dziecinnie proste dzięki specjalnie zaprojektowanej szczotce walcowej, która może pokryć większe przestrzenie i ma regulowany uchwyt, pomagający skutecznie sprzątać pod większością mebli.

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Xiaomi Smart Band 7 Pro oferuje ponad 110 trybów sportowych, co pozwala na dokładną analizę postępów każdego treningu. Nowością w popularnej serii opasek jest wbudowany system GNSS, umożliwiający szybsze pozycjonowanie i dokładniejsze śledzenie trasy, dzięki czemu jest to idealny sprzęt dla wszystkich entuzjastów sportu i ruchu. Urządzenie charakteryzuje się wodoodpornością do 5 ATM4 i żywotnością baterii do 12 dni; można w nim odbierać połączenia i odczytywać wiadomości SMS. Jeśli chodzi o personalizację wyglądu, opaska obsługuje 150 tarcz zegarka w aplikacji. Jest dostępna w dwóch kolorach obudowy (czarnym i beżowym), z ośmioma różnymi paskami.

Redmi Pad

Tablet Redmi Pad został wyposażony w cztery głośniki zgodne z Dolby Atmos® i ekran o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Jest pierwszym tabletem na świecie, który otrzymał certyfikat SGS gwarantujący niski poziom zmęczenia wzroku. Dodatkowo, Redmi Pad ma certyfikat bezpieczeństwa ekranu (przy zachowaniu jakości obrazu) od TÜV Rheinland, dzięki czemu twoje oczy są dobrze chronione, a ty czujesz się bardziej komfortowo podczas oglądania. Dzięki kamerze przedniej 8 MP z ultraszerokokątnym obiektywem 105° i technologii FocusFrame6, urządzenie świetnie nadaję się do rozmów wideo i wieloosobowych telekonferencji.

Redmi Pad jest zasilany baterią o pojemności 8000 mAh. Obsługuje szybkie ładowanie 18 W, a w zestawie dostajemy mocniejszą ładowarkę 22,5 W. Tablet wytrzyma więc nocne maratony z serialami, granie przez długie godziny i codzienne użytkowanie od rana do wieczora.

Redmi Buds 4 Pro

Elegancko zaprojektowane Redmi Buds 4 Pro są idealne dla tych, którzy prowadzą aktywny styl życia. Ich niskonapięciowe podzespoły pozwalają na aż 36 godzin pracy na baterii z etui ładującym. Redmi Buds 4 Pro grają do dziewięciu godzin na jednym ładowaniu, a pięć minut ładowania wystarczy na dwie godziny działania. O nasze bezpieczeństwo podczas chodzenia po mieście dba system transparentności audio – dobrze słyszymy muzykę, ale ważne dźwięki z otoczenia również do nas docierają. Redmi Buds 4 Pro to także doskonały towarzysz rozmów i spotkań online. Słuchawki są wyposażone w aż trzy mikrofony systemu redukcji szumów, sparowane z algorytmami AI do precyzyjnego rozpoznawania ludzkiego głosu i hałasu otoczenia.

Ceny i dostępność

Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum – 4399 zł

Xiaomi Smart Band 7 Pro – 499 zł

Redmi Buds 4 Pro – 449 zł

Smart urządzenia dla pupili

Xiaomi ma też coś dla naszych domowych ulubieńców - to zbiornik z karmą suchą oraz fontanna. Oba urządzenia są sterowane smartfonem (można np. ustawić czas, w którym karmidełko wysypie pupilowi jedzenie). Oba wyglądają i działają fajnie, choć data premiery i cena obu urządzeń nie została jeszcze ustalona