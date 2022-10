Razer Edge to przenośna konsolka z WiFi lub 5G, która opiera się tylko na streamowania gier z sieci - będzie m.in. miała dostęp do GamePass i GeForce Now. Pod maską znajdziemy baterię o pojemności 5000 mAh, najnowszy procesor Snapdragon, ekran o rozdzielczości 2400x1080 i odświeżaniu 144Hz. Niestety na razie urządzenie dostępne będzie tylko w USA. Razer widocznie chce zobaczyć, czy takie urządzenie się przyjmie, zwłaszcza, że ma kosztować 400 dolarów.

Reklama

Będą też nowe słuchawki dla PS5

Kolejnym urządzeniem, pokazanym przez singapurską firmę jest specjalny niebieski ekran dla streamerów, który pozwoli im łatwiej nałożyć w transmisji wideo tło, jakie chcieliby mieć. Następnie Razer zapowiedział nowe słuchawki dla PS5 - z serii Kaira, od najtańszych X do najpotężniejszych Pro. Te ostatnie mają oferować 30 godzin grania oraz silniczki haptyczne. Do tego dostaniemy też douszne Hammerheads w wersji dla Xbox i PS5.

Na koniec firma zapowiedziała nowe wersje kolorystyczne słuchawek Kraken i klawiatur Deathstalker (białe i różowe... znaczy kwarcowe) oraz fotel biurowo-gamingowy powstały przy współpracy z Lamborghini.