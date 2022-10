Realme C33 to bardzo ładny telefon z niskiej półki cenowej. WYkonano go z plastiku niezłej jakości. Tył wygląda jak srebro, posypane drobinkami piasku. Taka dbałość o wykonanie urządzenia to naprawdę rzadkość w tym segmencie cenowym. Na dole urządzenia znajdziemy gniazdo ładowania MicroUSB (prawdopodobnie zrezygnowano z USB-C ze względu na koszt) oraz wejście słuchawkowe.

Ekran ma rozdzielczość 720x1600, jest w miarę jasny, choć w bardzo słoneczne dni może być problem z odczytaniem jego zawartości. Oczywiście odświeżanie ekranu to tylko 60 Hz, ale w tej półce cenowej to norma. Bateria to 5000 mAh, co wystarczy na dzień pracy. O szybkim ładowaniu można zapomnieć, a telefon potrzebuje około 3 godzin, by zostać w pełni "nakarmiony". Telefon ma moduł łączności 4G oraz WiFi, ale jedynie 2,4 GHz - to oznacza, że sieć bezprzewodowa będzie wolna. Oczywiście o czytniku siatkówki czy odcisków palców możemy zapomnieć.

Wydajność i aparat

Pod maską zaś siedzi procesor Unisoc T612. To jednostka, która wystarczy do przeglądania sieci, portali społecznościowych i podstawowych aplikacji czy gier. O bardziej skomplikowanych produktach zapomnijcie - Diablo Immortal na tym nie pójdzie. Zwłaszcza, że smartfon ma problemy z odprowadzaniem ciepła i przy cięższej pracy zaczyna się mocno nagrzewać. Oprogramowanie telefonu to Android 12 z nakładka producenta, która daje nam pewne możliwości konfiguracji wyglądu systemu.

Aparaty? Są... podobno nawet główna matryca ma rozdzielczość 50MP. W dobrym świetle robi zdjęcia nawet niezłe, choć ma problemy z odpowiednim nasyceniem kolorów. Ale da się je wrzucić na Facebooka czy Twittera. W nocy... w nocy tego aparatu lepiej nie używać, bo jakość jest naprawdę słaba.

Podsumowanie

Podsumowując - C33 to typowy, budżetowy telefon, który kosztuje 799 PLN. Tak, ma słaby procesor, taki sobie aparat i nie ma prawie niczego, co znamy z flagowców. ALe to akurat cecha wszystkich telefonów z tej półki cenowej. Za to wygląda bardzo ładnie, jak na tani telefon, świetnie sprawdzi się jako pierwszy smartfon dla dziecka, czy aparat dla kogoś, kto po prostu potrzebuje telefonu do dzwonienia, jakichś zdjęć na FB czy do komunikacji przez WhatsAppa.