GT Neo 3T w wersji Dragon Ball Z wyróżnia się już pudełkiem. Jest srebrne, z motywami kreskówki, zamiast tradycyjnie żółte. W środku znajdziemy kartę do gry i mnóstwo naklejek z bohaterami animowanego serialu. Zmieniono też wygląd samego telefonu. Jego tył nie jest już żółty, a pomarańczowy z granatowymi elementami. Z przodu smartfona nie zmieniło się nic, za to dostajemy specjalną tapetę poświęconą mandze.

Co kryje się pod maską smartfonu?

Wszystkie parametry techniczne 3T w wersji specjalnej są takie same, jak w zwykłej - poza jednym. Smartfon ma 256GB miejsca na dane, a nie 128 jak pierwsza edycja. A tak robi dokładnie takie same zdjęcia, też ma mocne ładowanie 80W, ten sam procesor i ekran. Niestety, ze względu na "wyjątkową" edycję oraz więcej pamięci, telefon jest też droższy - kosztuje 2499 PLN (w porównaniu do 2099 za wersję zwykłą).

Jak działa realme GT Neo 3T? O tym w naszej RECENZJI>>>

Telefon przeznaczony jest dla fanów kreskówki czy też dla tych, którzy chcą kupić sensowny, średniej klasy smartfon, który będzie się czymś wyróżniał z tłumu. Na pewno wygląda ładnie, ma dużo więcej pamięci... jednak trzeba też pamiętać, że ta wersja kosztuje więcej od standardowej.