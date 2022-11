Coraz więcej graczy może korzystać ze streamingu gier za pośrednictwem Samsung Smart TV bez konsoli. Teraz do listy aplikacji partnerów, oprócz Xbox, dołączą NVIDIA GeForce NOW i Utomik, które trafią na telewizory z 2022, a także na modele wyprodukowane rok wcześniej, czyli w 2021 roku. Tym samym skorzystają z nich posiadacze takich telewizorów Samsung, jak Excellence Line 8K, Neo QLED, QLED, The Frame, The Serif czy The Sero. Aktualizacje oprogramowania rozpoczną się jeszcze w tym roku i będą także dostępne dla telewizorów zakupionych w Polsce. Dzięki rozszerzeniu możliwości streamingu gier, w tym w 4K, na wybrane telewizory Samsung Smart TV z 2021 r. obecni użytkownicy zyskają dostęp do domowej rozrywki w nowym wymiarze. Firma Samsung zapowiedziała dalszy rozwój możliwości gamingowych swoich telewizorów w 2023 roku, potwierdzając wprowadzenie aplikacji Blacknut.

2022 rok przyniósł wiele zmian na rynku gamingowym, a granie w chmurze na stałe wpisało się w domową rozrywkę. Aplikacja Xbox trafiła na telewizory Samsung z 2022 roku, co pozwoliło grać bez konieczności posiadania konsoli. Wystarczy szybkie, stabilne łącze, subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate oraz kompatybilny kontroler. Teraz jeszcze więcej osób skorzysta z tej możliwości, bowiem aplikacja dostępna będzie na wybrane telewizory Samsung z 2021 roku. Na telewizorach Samsung Smart TV można już także korzystać z popularnej aplikacji do strumieniowego przesyłania materiałów video. Twitch jest już dostępny na wszystkich telewizorach Samsung Smart TV z lat 2018-2022.

NVIDIA GeForce NOW

Już za kilka tygodni gracze korzystający z GeForce NOW będą mogli streamować gry PC w natywnej rozdzielczości do 4K i 60 klatkach na sekundę na telewizory Samsung z 2022 i 2021 r. Bez konieczności pobrania plików, ich instalacji, łatek czy aktualizacji. Jest tylko jeden warunek. Aby uzyskać lepsze wrażenia, w tym rozdzielczość 4K, większą liczbę klatek na sekundę, RTX ON, priorytetowy dostęp do serwerów gier NVIDIA i dłuższe, ośmiogodzinne sesje wymagane jest członkostwo premium w usłudze GeForce NOW.

Blacknut dołącza do oferty streamingowej gier Samsunga

Usługa subskrypcji Blacknut Cloud Gaming to katalog ponad 500 gier premium na komputery PC i konsole. To także największy nieograniczony dostęp do gier na ekranach telewizorów. Blacknut posiada funkcję "kliknij i gra"”, pozwalając maksymalnie pięciu graczom grać jednocześnie na dowolnym kompatybilnym smartfonie, komputerze lub Smart TV. Biblioteka Blacknut dostarcza wiele tytułów, obejmujących klasyczne gry AAA, znane niezależne produkcje, przygody napędzane historią, strategie, a także największą kolekcję gier wyścigowych i sportowych. Użytkownicy Blacknut mogą cieszyć się uznanymi hitami, takimi jak Metro Exodus, Overcooked, a także ogromną kolekcją gier Disneya.

Od 2023 roku aplikacja Blacknut będzie dostępna dla posiadaczy wybranych telewizorów Samsung z lat 2021, 2022 i 2023 także w Polsce.