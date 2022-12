Na pierwszy rzut oka to Engage55 nie wyglądają zbyt solidnie. Nauszniki są małe, pałąk cienki... nie do tego nas Jabra przyzwyczaiła w swoich słuchawkach. Okazuje się jednak, że to ma sens. Mniejsza masa słuchawek oznacza to, że wygodnie leżą one na głowie, nie uciskają uszu i można w nich spędzić kilka godzin przy komputerze na rozmowach głosowych. Trzeba tylko na nie uważać bardziej niż zwykle i nie przejeżdżać po pałąku krzesłem, gdy nam słuchawki upadną na podłogę.

Reklama

Do zestawu dołączony jest nadajnik, łączony z komputerem kablem USB 2.0, który stanowi też funkcję ładowarki. Możemy też korzystać z urządzenia, podłączając specjalny klucz USB do komputera, a same słuchawki ładować kablem. I tu pierwszy minus, łącze słuchawek to kabel MicroUSB, a nie USB-C.

Słuchawki łączą się z komputerem protokołem DECT, a nie przez Bluetooth. Z jednej strony dostajemy dzięki temu dużą swobodę w domu - mają zasięg do 150m, można więc w czasie rozmowy pójść do kuchni, odebrać paczkę od kuriera itp. Z drugiej zaś strony, nie da się ich podłączyć do urządzenia mobilnego, wideoczat przez tablet czy smartfon nie jest więc możliwy. Szkoda, że, jak w przypadku innych modeli biznesowych Jabra, nie zastosowano obu tych protokołów na raz. No ale z Engage55 nie są topowym modelem "dla profesjonalistów", gdzieś musiano więc ściąć koszty. Jeśli zaś chodzi o czas działania na baterii, to mi udało się bez ładowania używać ich przez ponad 12 godzin. Spokojnie można więc ładować je dopiero po zakończeniu pracy.

Reklama

Wrażenia z użytkowania

Reklama

Engage55 mają znakomity mikrofon, który wytłumia niechciane dźwięki. Nie trzeba się więc obawiać, że korzystamy ze zbyt głośnej klawiatury, albo wyganiać miauczącego kota z pokoju. To wszystko zostanie usunięte w rozmowie. Słychać więc nas głośno i wyraźnie. Jeśli chodzi zaś o odtwarzanie dźwięków, to rozmowy słuchać bardzo wyraźnie, słuchawki nadają się też do odtwarzania muzyki. oczywiście nie brzmią tak dobrze, jak te przeznaczone do tego typu aktywności, ale wciąż jest dobrze.

Co ciekawe, sprawdzają się też w niektórych grach. Może nie w strzelankach, ale w MMO jak Finał Fantasy XIV, gdzie jakość odtwarzania jest mniej ważna od dobrej komunikacji radzą sobie doskonale.

Podsumowanie

Podsumowując - Jabry Engage55 to bardzo wygodne słuchawki, doskonałe do pracy w domu lub w biurze przy dużej ilości rozmów z klientami i współpracownikami. Mają znakomity mikrofon i długo działają na baterii. Z drugiej zaś strony, jeśli rozmowy głosowe to coś, z czego rzadko korzystacie w pracy, to Engage 55, które kosztują ponad 970 PLN będą przerostem formy nad treścią - nie mają bowiem wbudowanego ANC i nie są najlepszym narzędziem do odsłuchu muzyki.