Razer Edge i Razer Edge 5G

Razer Edge - z 6,8-calowym wyświetlaczem AMOLED i rozdzielczością 2400x1080 FHD+, mogącym się pochwalić się częstotliwością odświeżania 144hz - jest idealnym rozwiązaniem do mobilnej rozgrywki. Razer Edge to pierwsze urządzenie zasilane przez najnowszą platformę gamingową Snapdragon G3x Gen 1. Edge wyposażono w specjalne aktywne chłodzenie z myślą o długich sesjach grania podczas podróży w topowe tytuły AAA i inne gry, bez kompromisów w zakresie wydajności. Razer Edge będzie dostępny w dwóch wersjach w USA od 26 stycznia: Razer Edge (Wi-Fi) wyłącznie na Razer.com i w sklepach RazerStore w całych Stanach Zjednoczonych w cenie 399,99 USD, a Razer Edge 5G wyłącznie na Verizon.com i w sklepach stacjonarnych Verizon. Więcej informacji o cenach Razer Edge 5G jest dostępnych za pośrednictwem Verizon w tym miejscu.

Project Carol

Razer przedstawia Project Carol, pierwszą na świecie poduszkę zagłówkową z dźwiękiem przestrzennym bliskiego pola i haptyką, która przenosi graczy w nowy świat dźwiękowego i dotykowego zanurzenia. Project Carol to najnowszy projekt koncepcyjny stworzony przez innowacyjny dział badawczo-rozwojowy Razera. Zespół ten zajmuje się badaniem i tworzeniem nowych projektów i idei, wpływających na przyszłe portfolio produktowe firmy. Ich pomysły zdobyły już liczne nagrody CES Innovation i Best of Show.

Project Carol przenosi immersję i realizm na nowy poziom, dzięki inteligentnemu wykorzystaniu monitorów bliskiego pola do uzyskania wyraźnego i czystego dźwięku, sparowanego z dźwiękiem przestrzennym 7.1 dla wciągających wrażeń podczas rozgrywki. W przeciwieństwie do tradycyjnych głośników, dźwięk przestrzenny bliskiego pola w Project Carol zapewnia bliższy, bardziej bezpośredni dźwięk tylny, tworząc otulającą gracza przestrzeń dźwiękową. Project Carol jest zasilany przez wielokrotnie nagradzaną technologią Razer HyperSense. Poduszka przekształca dźwięki gry w haptyczne sprzężenie zwrotne w czasie rzeczywistym, pozwalając graczom poczuć wszystko za sobą, będąc umieszczonymi w samym środku akcji.

Project Carol jest natywnie obsługiwany na komputerach PC i został zaprojektowany tak, aby dzięki elastycznym i regulowanym paskom pasować do wszystkich modeli foteli gamingowych, w tym popularnych linii Razera - Iskur i Enki,. Po podłączeniu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej 2,4 GHz, Project Carol zapewnia do 8 godzin gry bez konieczności ponownego ładowania.

Nowa generacja laptopów Razer Blade

Tegoroczna ewolucja Razer Blade oznacza zmianę paradygmatu gamingowych laptopów, osiągniętą dzięki połączeniu większych, nowatorskich wyświetlaczy o proporcjach 16:10 z najnowszymi i najpotężniejszymi procesorami graficznymi oraz technologią przetwarzania – a wszystko to w charakterystycznej dla Razera cienkiej i lekkiej obudowie.

Zaprezentowane na targach CES, nowe laptopy Blade 16 i Blade 18 są wyposażone w najnowszy chipset 13. generacji - Intel Core™ i9 HX, procesory graficzne NVIDIA z serii RTX™ 40 nowej generacji, które pracują z mocą do 175W TGP oraz pamięć DDR5 5600MHz z możliwością rozbudowy. Osiągnięcie całej tej mocy było możliwe dzięki ewolucji filozofii projektowania, pozwalającej na dalsze postępy w obszarze regulacji temperatury pracy urządzenia, zapewnionej przez rozwinięcie opatentowanych przez Razera technologii chłodzenia opartych na komorze parowej.

Razer Blade 16: Większy. Lepszy. Wciąż najlepszy.

Blade 16, wewnątrz swojej kultowej aluminiowej obudowy, przesuwa granice wydajności i przenośności dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Przy 1,50 gPD (Graphics Power Density, gęstość mocy układu graficznego), Blade 16 jest w stanie dostarczyć 35% więcej mocy graficznej na cal sześcienny niż jakikolwiek inny obecnie dostępny 16-calowy laptop do gier.

Blade 16 kontynuuje tradycję wykorzystywania absolutnie najlepszych technologii wyświetlania. Tym razem laptop będzie dostępny z pierwszym na świecie 16-calowym, dwutrybowym wyświetlaczem mini-LED ze wsparciem dla HDR, który może pochwalić się szczytową jasnością na poziomie 1000 nitów i czasem reakcji poniżej 3 ms, co gwarantuje, że moc graficzna będzie w pełni wykorzystywana. Charakterystyczną cechą tego ekranu jest możliwość przełączania trybu jego pracy, dostosowanego do aktualnie używanej aplikacji. Użytkownik może szybko wybrać miedzy jednym z trybów działania - Creator bądź Gamer. Tryb Creator umożliwia uzyskanie ostrego obrazu o rozdzielczości natywnej UHD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz, natomiast tryb Gamer zapewnia ultra płynną częstotliwość odświeżania 240 Hz w natywnej rozdzielczości FHD+.

Razer Blade 18: najlepszy zamiennik komputera stacjonarnego

Wraz z Razer Blade 18, Razer stawia pierwszy dynamiczny krok w obszarze 18-calowych laptopów, na nowo definiując laptop o dużym formacie. Blade 18 to najpotężniejszy laptop Razera w historii – naprawdę bezkompromisowa maszyna stworzona dla zapalonych graczy i profesjonalnych twórców.

Urządzenie może się pochwalić największym ekranem w rodzinie Blade. Duży 18-calowy wyświetlacz QHD+ 240Hz o wysokiej częstotliwości odświeżania, zapewnia nieskazitelną dokładność odwzorowania kolorów, rozdzielczość i szybki czas reakcji, aby gra była płynna i wciągająca, a tworzone treści perfekcyjnie szczegółowe. A wszystko to bez poświęcania doskonałej, eleganckiej estetyki i kształtu, z których słynie każdy Razer Blade. Jako prawdziwy zamiennik komputera stacjonarnego, oprócz wydajności klasy urządzeń desktopowych, Blade 18 zapewnia również zestaw funkcji, których oczekuje się od pełnoprawnego komputera stacjonarnego i urządzeń peryferyjnych: kamerę 5MP, 6-głośnikowy system dźwięku przestrzennego THX, komponenty z możliwością rozbudowy, bogaty wybór portów oraz hiperwydajne chłodzenie oparte na komorze parowej.

Razer Leviathan V2 Pro

Razer Leviathan V2 Pro reprezentuje najnowszą innowację w dziedzinie dźwięku 3D, będąc pierwszym na świecie soundbarem z kształtowaniem wiązki dźwięku (beamforming) dla komputerów stacjonarnych oraz z funkcją inteligentnego śledzenia głowy. Dzięki współpracy z pionierami immersyjnego dźwięku, firmą THX, oraz wiodącymi ekspertami w dziedzinie kształtowania wiązki dźwięku 3D, firmą Audioscenic, nowy soundbar Razera do komputerów PC dostarcza to, co najlepsze z obu światów. Urządzenie zapewnia przestrzenną scenę dźwiękową, dając użytkownikom zawsze optymalne wrażenia słuchowe. Wszystko to zamknięte w kompaktowej obudowie wykonanej z wysokiej jakości materiałów z prostą konfiguracją, pozwalającą na uwolnienie się od bałaganu na biurku.

Łącząc dźwięk przestrzenny z kształtowaniem wiązki z technologią AI śledzącą głowę, Leviathan V2 Pro zapewnia wciągający dźwięk 3D dzięki zintegrowanej kamerze IR, która wykrywa pozycję użytkownika. Dzięki temu soundbar dostosowuje wiązki dźwięku do pozycji słuchacza w czasie rzeczywistym, co gwarantuje, że zawsze znajduje się on w miejscu zapewniającym najlepsze wrażenia dźwiękowe.

Za wciągające wrażenia z użytkowania są odpowiada THX Spatial Audio, co w połączeniu z technologią adaptacyjnego kształtowania wiązki firmy Audioscenic, powoduje, że soundbar zapewnia realistyczny dźwięk 3D dla wszystkich rodzajów rozrywki. Dźwięku 3D można doświadczyć w dwóch trybach. THX® Spatial Audio Virtual Headset służy do odtwarzania dowolnych treści stereofonicznych z precyzyjnie pozycjonowanym dźwiękiem, który wcześniej można było znaleźć tylko w zestawach słuchawkowych. THX® Spatial Audio Virtual Speakers jest przeznaczony do odtwarzania dowolnych treści wielokanałowych, które zapewniają szeroką, wypełniającą pomieszczenie scenę dźwiękową, jakiej użytkownicy mogliby doświadczyć tylko dzięki pełnemu systemowi kina domowego.

Wraz z dołączonym subwooferem, wieloprzetwornikowy soundbar Leviathan V2 Pro zapewnia wyraźne, czyste wysokie tony i głębokie, mocne basy. Urządzenie obsługuje także Razer Chroma RGB, pozwalającą na głębszą zanurzenie się w rozrywce dzięki 30 strefom oświetlenia, 16,8 mln kolorów i ponad 200 grom zintegrowanym z największym na świecie ekosystemie oświetlenia dla urządzeń do gier. Będzie dostępny od stycznia 2023 r. w sugerowanej cenie detalicznej od 489,99 EUR.

Razer Kiyo Pro Ultra

Im większy czujnik, tym lepsza jakość obrazu: Razer Kiyo Pro Ultra na nowo definiuje wizualne standardy tworzenia treści i przesyłania strumieniowego. Dzięki największemu czujnikowi, jaki kiedykolwiek zastosowano w kamerze internetowej, od teraz twórcy mogą korzystać ze szczegółów i wyrazistości znanych z lustrzanek cyfrowych, a także prostej obsługi typu plug-and-play. Kiyo Pro Ultra to najpotężniejszej jak dotąd kamera internetowa Razera.

Sercem nowej profesjonalnej kamery internetowej Razera jest wiodący w branży ultra-duży sensor Sony 1/1.2″ STARVIS 2 z pikselami o rozmiarze 2.9 μm, które przechwytują więcej światła i danych obrazowych po to, aby generowany przez kamerę obraz był pełen wyjątkowych szczegółów i kolorów. W celu maksymalizacji pełnego potencjału sensora, Kiyo Pro Ultra jest wyposażona w niestandardowy, duży obiektyw z przysłoną f/1.7, który może przechwycić prawie cztery razy więcej światła niż inne kamery internetowe. Zapewnia to ostre, wyraźne obrazy nawet w słabych warunkach oświetleniowych.

Ta wyjątkowa jakość obrazu jest osiągana dzięki najnowocześniejszemu procesorowi, który może konwertować surowy materiał 4K 30 FPS (lub 1080P 60 FPS) na nieskompresowany materiał 4K 24 FPS, 1440p 30 FPS lub 1080p 60 FPS bezpośrednio podczas streamingu. Aby zagwarantować, że twórcy znajdą się zawsze w centrum uwagi, Kiyo Pro Ultra jest wyposażona w autofokus wspomagany przez AI (AI Face Tracking Auto-focus), który śledzi twarz użytkownika i zapewnia ostrą, stabilną ostrość, jednocześnie umiejętnie rozmywając tło dzięki efektowi bokeh. Wszystko to bez potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.

W połączeniu z obsługą High Dynamic Range (HDR) przy 30FPS, twórcy mogą uzyskać realistyczne kolory dzięki zdolności Kiyo Pro Ultra do automatycznego poprawiania oświetlenia i kontrastu poprzez równoczesne korygowanie prześwietlonych i niedoświetlonych obszarów. Twórcy mają jeszcze więcej możliwości dzięki Razer Synapse, które pozwala im na dostrojenie jakości ich treści za pomocą kompleksowego systemu ustawień obejmującego m.in. ISO, czas migawki, obrót, pochył i inne. Dodatkowo, kamerka Kiyo Pro Ultra może zostać podłączona i uruchomiona w ciągu kilku minut, poprzez bezpośrednie i szybkie połączenie USB 3.0. Będzie ona dostępna 5 stycznia 2022 roku w cenie zaczynającej się €349,99,.

Urządzenia peryferyjne VR zaprojektowane dla Meta Quest 2

Razer pokazał również dwa akcesoria VR dla Meta Quest 2: Razer Adjustable Head Strap System oraz Razer Facial Interface. Oba urządzenia mają na celu zwiększenie komfortu użytkowania i długości rozgrywki. Adjustable Head Strap System i Facial Interface zostały stworzone przez Razera we współpracy z ResMed, wiodącym ekspertem w dziedzinie ergonomii.

Razer Adjustable Head Strap System został zaprojektowany z myślą o komforcie użytkowania przez długie godziny i odpowiednim rozłożeniu wagi i mogą go używać osoby o różnych kształtach głowy. Wysokiej klasy materiał z nylonu zapewnia niezawodność, komfort i trwałość, podczas gdy zoptymalizowany rozkład ciężaru zapewnia większą równowagę użytkowania zestawu VR podczas aktywnej rozgrywki. Miękkie, regulowane paski pomogą graczom znaleźć dla siebie idealne dopasowanie, a konstrukcja pasków pozwala na ich szybkie wsuwanie na głowę i natychmiastowy powrót do gry.

Razer Facial Interface również został opracowany w trosce o komfort użytkowania. Urządzenie, stworzone z ultracienkich teksturowanych i profilowanych membran, eliminuje nacisk na twarz, a zastosowanie hipoalergicznych materiałów klasy medycznej pomaga zmniejszyć podrażnienia skóry. Facial Interface blokuje również światło, zapewniając jednocześnie odpowiednią wentylację, dzięki czemu gracze mogą się całkowicie zanurzyć w rozgrywce. Powierzchnia urządzenia jest pozbawiona szczelin pozwala na łatwiejsze utrzymanie czystości i higieny. Odpowiednio ukształtowany profil 3D zapewnia idealną równowagę między komfortem użytkowania a podparciem.