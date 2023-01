Nowi członkowie rodziny Predator, czyli Predator Helios 16 (PH16-71) i Predator Helios 18 (PH18-71) to nowy design, ulepszony system chłodzenia, a także moc czerpana z procesorów 13. generacji Intel Core™ i9 lub i7 i - w najmocniejszym zestawieniu - z karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 (wskaźnik MGP na poziomie do 165W), a do tego masa najbardziej zaawansowanych funkcji gamingowych. Czy można chcieć czegoś więcej?

Nowe karty graficzne NVIDIA® GeForce RTX™ serii 40 korzystają z architektury NVIDIA Ada Lovelace, która przekłada się na ogromny skok zarówno w zakresie wydajności sprzętu, jak i jakości grafiki za sprawą sztucznej inteligencji. Ray tracing, DLSS 3 i mniejsza latencja dzięki zastosowaniu technologii Reflex to gwarancja nie tylko niesamowitych wrażeń wizualnych, ale i przewaga w rozgrywce, kiedy o wygranej decyduje każda milisekunda. Do tego 32 GB pamięci RAM DDR5 o taktowaniu 4800 MHz i 2 TB pamięci SSD PCIe NVMe 4. generacji w standardzie RAID 0 sprawiają, że komputery te to prawdziwe machiny, którym niestraszne najbardziej wymagające sprzętowo gry z segmentu AAA.

16:10 i WQXGA

Predator Helios 16 oferuje użytkownikowi 16-calowy (16:10) wyświetlacz WQXGA (2560×1600) o częstotliwości odświeżania obrazu 165 Hz lub 240 Hz bądź panel Mini LED o częstotliwości odświeżania obrazu 250 Hz, zasilany technologią AUO AmLED, która zapewnia ponad 1000 nitów szczytowej jasności, wysoki współczynnik kontrastu na poziomie 1000000:1 oraz 100% pokrycie gamy kolorów DCI-P3.

Predator Helios 18 może pochwalić się imponującym 18-calowym wyświetlaczem (16:10) dostępnym w następujących opcjach: WUXGA (1920x1200) o częstotliwości odświeżania obrazu 165 Hz, WQXGA (2560×1600) o częstotliwości odświeżania obrazu 165 Hz lub 240 Hz, albo superszybki wyświetlacz Mini LED od AUO o częstotliwości odświeżania obrazu 250 Hz, który obsługuje 1000 lokalnych stref przyciemniania, co przekłada się na rewelacyjną jakość obrazu nawet w słabych warunkach oświetleniowych.

Ceny i dostępność

Tak potężny sprzęt wymaga odpowiednich rozwiązań w zakresie chłodzenia. Nowe laptopy Predator wyposażono w ulepszony system, na który składają się dwa niestandardowe metalowe wentylatory AeroBlade™ 3D 5. generacji oraz ciepłowody o prostokątnym przekroju, które zapewniają lepsze odprowadzanie ciepła. Zastosowano tu też pastę termiczną na bazie ciekłego metalu, co potęguje efekt chłodzenia i utrzymuje temperaturę wewnątrz komputera na odpowiednio niskim poziomie.

Wizualną elegancję zewnętrznej strony tego laptopa uzupełnia podświetlana klawiatura mini-LED ze skokiem klawiszy na poziomie 1,8 mm i z funkcją anti-ghosting. Stabilne połączenie z siecią gwarantuje kontroler Ethernet Intel® Killer™ E2600 i technologia Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675. Predator Helios 16 i Predator Helios 18 oferują również miesiąc darmowego korzystania z Xbox Game Pass lub PC Game Pass, co oznacza dostęp do setek świetnych tytułów.

Predator Helios 16 (PH16-71) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 2399 euro.

Predator Helios 18 (PH18-71) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 2499 euro.

Acer ma też tańsze gamingowe laptopy

Nowy laptop gamingowy Nitro 16 (AN16-51) oferuje użytkownikowi 5 proc. większy ekran niż jego poprzednik — zmodernizowany 16-calowy wyświetlacz WUXGA lub WQXGA o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz. Obsługuje on technologię NVIDIA Advanced Optimus, dzięki której można przełączać się w łatwy i szybki sposób między zintegrowaną a niezintegrowaną kartą graficzną bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Znajdziemy tu też 4-strefową klawiaturę z podświetleniem RGB, a pokrycie 100% gamy kolorów sRGB i zwiększony do 84% współczynnikowi powierzchni ekranu do obudowy urządzenia zapewniają niesamowite wrażenia wizualne.

Natomiast korzystający z mocy procesora Intel Core HX 13. generacji, nowy laptop Nitro 17 to prawdziwa potęga zamknięta w kompaktowej obudowie — waży mniej niż 3 kg, a wymiary komputera to 400,20 x 293,25 x 27,9/28,9 mm, co jest naprawdę imponujące. Ten 17,3-calowy laptop oferuje szereg możliwości wyświetlania obrazu. Do wyboru mamy wyświetlacz FHD o częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz lub 165 Hz albo wyświetlacz QHD (quad high-definition) o częstotliwości odświeżania na poziomie 165 Hz. Dostajemy tu również w pakiecie duży touchpad (125,0 mm x 81,6 mm), współczynnik powierzchni ekranu do obudowy na poziomie 81% oraz 4-strefową podświetlaną klawiaturę RGB, która z pewnością podkręci wrażenia wizualne podczas rozgrywki.

Bogate wnętrze

Nowe laptopy Acer Nitro z systemem Windows 11 oferują w wariancie maksymalnym 32 GB pamięci DDR5 o taktowaniu 4800 MHz oraz nawet 2 TB pamięci M.2 PCIe 4. generacji, co gwarantuje wystarczającą ilość przestrzeni dyskowej na gry, filmy i nagrania z sesji streamingowych. Obydwa modele oferują również miesiąc darmowego korzystania z Xbox Game Pass (w wersji PC), co oznacza dostęp do setek świetnych tytułów.

W laptopach Nitro zastosowano system chłodzenia składający się z podwójnych wentylatorów z czterema wylotami rozmieszczonymi w przemyślany sposób — tj. na bokach i z tyłu. Częścią tego układu jest też górny wlot powietrza, a skuteczność chłodzenia dodatkowo podnosi pasta termiczna na bazie ciekłego metalu, co na pewno okaże się przydatne w czasie intensywnej rozgrywki.

W obydwu modelach dostajemy też technologię Killer DoubleShot Pro i Killer Wi-Fi 6 1650i, która zapewnia przepustowość sieci na wysokim poziomie. Aby przenieść rozgrywkę i streaming na jeszcze wyższy poziom, laptopy wyposażono w kamerę HD, dwa mikrofony i dwa głośniki z technologią DTS:X® Ultra, co gwarantuje efekt immersji także na poziomie doznań dźwiękowych.

Cena i dostępność

Acer Nitro 16 (AN16-51​) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w maju w cenie od 1499 euro.

Acer Nitro 17 (AN17-51) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w maju w cenie od 1599 euro.

Jest też laptop z ekranem OLED dla profesjonalistów

Acer Swift Go — dwa nowe smukłe i lekkie modele z rewelacyjnym wyświetlaczem OLED

Nowy Swift Go 16 (SFG16-71) i Swift Go 14 (SFG14-71) są naszpikowane najnowszymi technologiami i oferują użytkownikowi obraz o fantastycznej jakości dzięki zastosowaniu wyświetlacza OLED z wysoką częstotliwością odświeżania. Te wyjątkowo smukłe i lekkie laptopy prezentują się świetnie w połączeniu z ich nowoczesnymi wyświetlaczami, które zapewniają żywy, realistyczny obraz dzięki szczytowej jasności na poziomie 500 nitów, 100% pokryciu gamy kolorów DCI-P3 i certyfikacji VESA DisplayHDR True Black 500.

Swift Go 14 wyposażony został w 14-calowy wyświetlacz OLED z rozdzielczością 2880x1800 (2,8K). Natomiast Swift Go 16 może pochwalić się 16-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 3200x2000 (3,2K). Praca, nauka i rozrywka stają się przyjemniejsze dzięki zastosowaniu nowoczesnych - przyjaznych dla wzroku użytkownika - technologii obrazu, certyfikacji TÜV Rheinland Eyesafe®, proporcji ekranu 16:10 i opcjonalnego ekranu dotykowego. Mamy tu też podświetlaną klawiaturę i panel dotykowy OceanGlass™, czyli kolejny zestaw zalet zapewniający wygodę i komfort użytkowania.

Nowe laptopy Swift Go 16 i Swift Go 14 korzystają z mocy 13. generacji procesorów Intel® Core™ i mogą pochwalić się certyfikatem Intel® Evo™, co przekłada się na najwyższej klasy wydajność, a do tego na żywotność baterii na poziomie ponad 9,5 godziny.

W notebookach dostępna jest także aplikacja Intel® Unison™, która synchronizuje komputery z urządzeniami z systemami Android i iOS, co pozwala budować łatwe w użyciu cyfrowe ekosystemy. Oba laptopy zostały wyposażone w ulepszony system podwójnych wentylatorów TwinAir, podwójne miedziane ciepłowody oraz klawiaturę z wlotem powietrza, dzięki czemu skutecznie odprowadzany jest nadmiar ciepła. Swift Go 14 waży ok. 1,3 kg, natomiast wersja 16-calowa ok. 1,6 kg.

Zainstalowana tu kamera internetowa 1440p z funkcją czasowej redukcji szumów (TNR) zapewnia wysokiej jakości obraz nawet przy słabym oświetleniu. Standard Wi-Fi 6E to gwarancja stabilnego połączenia z siecią. W przypadku zarówno Swift Go 16, jak i Swift Go 14, użytkownik ma do dyspozycji maksymalnie 2 TB pamięci SSD PCIe 4. generacji i 16 GB pamięci LPDDR5.

Oto Swift X 14

Dzięki zastosowanej technologii, laptop Swift X 14 (SFX14-71) to świetny sprzymierzeniec twórców treści — zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Sercem urządzenia jest procesor 13. generacji Intel® Core™ z serii H, a możliwość wyboru wersji z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 sprawia, że jedynym ograniczeniem tam, gdzie w grę wchodzi kreatywność, będzie nie technologia, a wyobraźnia użytkownika.

Jeśli chodzi o system chłodzenia, Swift X 14 wyposażony został w większy wentylator, który zasysa więcej powietrza i utrzymuje temperaturę wewnątrz komputera na odpowiednio niskim poziomie. Pozostałe zastosowane tu rozwiązania obejmują też specjalny wlot powietrza w klawiaturze i podwójne miedziane ciepłowody. W nowej obudowie znalazło się miejsce na większą, bardziej pojemną baterię, która zapewnia dłuższy czas pracy urządzenia.

Rewelacyjny 14-calowy wyświetlacz 2,8K OLED o częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz zapewnia 100% pokrycia gamy DCI-P3. Szczytowa jasność na poziomie 500 nitów i wysoki współczynnik kontrastu sprawiają, że kolory i obrazy stają się żywe, a tekst bardzo wyraźny.

Acer Swift 14 — stylowa konstrukcja klasy premium

Laptop Swift 14 (SF14-71T) w nowej odsłonie może pochwalić się smukłą i lekką obudową typu unibody — wykonaną w technologii CNC, pokrytą wytrzymałym aluminium klasy lotniczej i dostępną w kolorach Mist Green lub Steam Blue. Diamentowo szlifowane krawędzie podkreślają elegancki charakter i wysoką jakość obudowy, która mierzy zaledwie 14,95 mm grubości. Laptop waży jedynie 1,2 kg! Panel dotykowy OceanGlass idzie świetnie w parze z resztą stylistyki, a do tego wpisuje się w działania Acera na rzecz ekologicznej inicjatywy o nazwie Earthion, ponieważ został wykonany z odpadów plastikowych wydobytych z oceanów.

Laptop Swift 14 to 100 proc. jakości na zewnątrz i wewnątrz. Mamy tu procesor 13. generacji Intel Core oraz certyfikat Intel Evo, a do tego ponad 9,5 godziny czasu pracy na baterii. Dostępna jest tu także aplikacja Intel Unison. Rozwiązania chłodzące zastosowane w Swift 14 to m.in. system wlotu powietrza współpracujący z podwójnym wentylatorem TwinAir oraz miedzianymi ciepłowodami, które zwiększają poziom przepływu powietrza wewnątrz urządzenia i zapewniają optymalne chłodzenie.

Rewelacyjny 14-calowy wyświetlacz laptopa Acer Swift 14 dostępny jest w dwóch wariantach - WQXGA (2560x1600) i WUXGA (1920x1200), przy czym obydwa pokryte są szklaną powłoką Corning® Gorilla® Glass - wytrzymałą, wygodną w użytkowaniu, a do tego antybakteryjną. Warto jeszcze wspomnieć o łatwiejszym systemie bezpiecznego logowania, za który odpowiada funkcja Windows Hello i zintegrowany czytnik linii papilarnych. Z kolei dwa porty USB typu C w standardzie Thunderbolt™ 4 i port HDMI 2.1 zapewniają co najmniej wystarczające możliwości w zakresie podłączania urządzeń peryferyjnych.

Cena i dostępność

Acer Swift Go 16 (SFG16-71​) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 1099 euro.

Acer Swift Go 14 (SFG14-71​) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 999 euro.

Acer Swift X 14 (SFX14-71G​) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w kwietniu w cenie od 1499 euro.

Acer Swift 14 (SF14-71T​) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w styczniu w cenie od 1699 euro.

Ultra SpatialLabs TrueGame, Chłopcze!

God of War, Ori and the Will of the Wisps i wiele innych, nowych tytułów. A dla jeszcze większej frajdy z gry nowym poziomem trójwymiarowej rozgrywki! Acer wprowadza do SpatialLabs tryb 3D Ultra, rozszerzone wsparcie dla stereoskopowego renderingu 3D oraz nowe profile rozgrywki.

Acer ogłosił dzisiaj ważną aktualizację SpatialLabs TrueGame — aplikacji oferującej rozgrywkę 3D bez konieczności używania specjalnych okularów. Aktualizacja ta obejmuje wprowadzenie trybu 3D Ultra. Nowa funkcja to jeszcze bardziej immersyjne wrażenia podczas rozgrywki 3D, za co odpowiada nowa jakość renderingu stereo. Przekłada się ona na większą głębię i realistyczną geometrię 3D wyświetlanego obrazu. Aplikacja SpatialLabs TrueGame została zaprojektowana z myślą o graczach, którzy chcą doświadczać gier na głębszym poziomie. To platforma, która daje graczom możliwość odkrywania i eksplorowania nowych rzeczywistości, gdy wyruszają na kolejną misję.

Nowa aktualizacja obejmuje także funkcję 3D Sense, czyli zbiór różnych profili efektów stereo 3D. Gracz może wybrać profil o takiej głębi obrazu czy efektów 3D, jaki odpowiada mu najbardziej na dany moment. TrueGame daje graczom możliwość doświadczać danej gry tak, jak lubią. Aplikacja zapewnia wsparcie dla naprawdę imponującej liczby gier dzięki aktualizowanym co miesiąc nowym profilom rozgrywki. Wsparcie obejmuje zarówno najnowsze tytuły z segmentu AAA, jak i topowe klasyki sprzed lat, które teraz gracze będą mogli odkryć na nowo w trybie 3D.

SpatialLabs TrueGame 3D Ultra — najwyższy poziom gamingu 3D

Tryb SpatialLabs TrueGame 3D Ultra to zupełnie nowe doświadczenie stereoskopii 3D. Gracz może zanurzyć się w cyfrowym świecie jeszcze głębiej. Tryb ten korzysta z połączenia możliwości rozwiązania SpatialLabs, które śledzi ruch gałek ocznych, stereoskopowego wyświetlacza 3D i technologii renderowania scen w czasie rzeczywistym, dzięki czemu tła, obiekty i postacie ożywają na ekranie. Stereoskopowa rozgrywka 3D dostępna jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy jedno kliknięcie (funkcja One-click Game Play), aby aplikacja TrueGame automatycznie uruchomiła wybraną grę w jednym z domyślnie skonfigurowanym profilu 3D. Jako że SpatialLabs TrueGame korzysta z zawartych w kodzie gry informacji na temat shaderów i geometrii 3D, dodanie w trybie 3D Ultra drugiej kamery wirtualnej zapewnia niespotykaną dotąd jakość trójwymiarowego doświadczenia.

Gry kompatybilne z nowym trybem TrueGame 3D Ultra to m.in. najnowsze tytuły z segmentu AAA, ale i cała masa popularnych tytułów, które warto poznać. Dzięki temu, że aplikacja TrueGame, wzbogacona teraz o tryb 3D Ultra, jest wyjątkowo łatwa, wręcz intuicyjna w użyciu, entuzjaści doświadczeń 3D zyskują dostęp do w pełni stereoskopowych efektów 3D opracowanych specjalnie dla poszczególnych tytułów gier na zupełnie nowym poziomie — i to bez specjalnych okularów.

Z myślą o użytkownikach aplikacji TrueGame i fanach gier 3D powstało także wirtualnie na forum TrueGame, w ramach społeczności SpatialLabs, która jest otwartą przestrzenią, w której można zgłaszać swoje pomysły, dzielić się doświadczeniami i uczyć się nawzajem od siebie.

Dostępność

Tryb 3D Ultra w aplikacji SpatialLabs TrueGame zostanie uruchomiony w ramach aktualizacji oprogramowania pod koniec stycznia 2023 roku. Tryb ten będzie dostępny również dla laptopa gamingowego Predator Helios 300 SpatialLabs Edition oraz wyświetlacza Acer SpatialLabs View.