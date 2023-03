Summoner Mini to najbardziej podstawowa klawiatura mechaniczna jaka może być. Wydano ją w wariancie bez bloku numerycznego i bloku klawiszy takich jak Page UP, Home czy Delete (ich funkcje przeniesiono na zwykłe przyciski w połączeniu z klawiszem FN). A do tego pozbawiono strzałek kierunkowych. Idealnie więc mieści się na biurku… a do tego ten format to jeden z moich ulubionych rozmiarów klawiatur.

Reklama

Summoner, choć tani, to jest wykonany z plastiku dobrej jakości, klawisze są duże i przyjemnie się je wciska. Do tego mamy odłączany kabel USB-C, w razie, gdyby nasze zwierzę domowe postanowiło się pożywić przewodem.

Reklama

Summoner może być w wersji czarnej lub białej. Każdy wariant kolorystyczny możemy też wybrać z różnymi wersjami przełączników MX - od czarnych do niebieskich. Klawiatura jest też podświetlana, choć nie ma mowy o osobnym ustawieniu LED dla każdego klawisza. Mamy 12 schematów, zmienianych przyciskiem klawiatury, bo oprogramowania nie dostajemy.

Wrażenia z użytkowania

Do testów trafiła wersja biała z przełącznikami MX Blue. Pisało się na niej świetnie, jak przystało na "niebieskie" przełączniki, czyli moje ulubione. Tak, są tradycyjnie głośne, dają satysfakcjonujący "klik" przy wciśnięciu i mają dobrze ustawiony punkt aktywacji. Klawisze są duże, ciężko się pomylić przy pisaniu, klawiatura jest też wygodna, choć nie ma możliwości regulacji wysokości.

Równie dobrze sprawdza się w grach. Czy chat tekstowy w Final Fantasy XIV, czy sterowanie kamerą i wydawanie rozkazów w Company of Heroes 3 czy też sterowanie postacią w Doom Eternal nie stanowiło dla niej problemów.

Przez dwa tygodnie tekstów klawiatura była bezproblemowa. Nic się nie psuło, nic się nie wytarło, może tylko biały plastik łatwo przyjmuje wszystkie zabrudzenia i trzeba go często czyścić, ale tak to nie mam do niej żadnych zastrzeżeń.

Podsumowując - XPG Summoner Mini to najbardziej podstawowa wersja klawiatury mechanicznej, jaką możecie kupić. Ma ograniczone formy podświetlenia, o klawiszach makro, multimedialnych, dodatkowych portach USB, wyrafinowanym designie itp. można zapomnieć, ale nikt tego nie oczekuje. To nie jest flagowiec Asusa za 1500 PLN. To ma być podstawowa klawiatura dla tych, którzy chcą mieć urządzenie mechaniczne, lepsze dużo od wszelkiego typu membranowych wynalazków, a nie chcą wydawać fortuny. Ile bowiem kosztuje produkt XPG? Zostaniecie mile zaskoczeni - bo trzeba za nią dać obecnie jedynie 169 PLN. W kategorii cena/ jakość ten produkt zostawia więc wszystkie inne mechaniki daleko w tyle. I jeśli ktoś nie potrzebuje wszystkich dodatkowych funkcji, a chce mieć po prostu wygodne urządzenie do pisania i grania, to Summonerem Mini się nie rozczaruje