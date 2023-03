Firma Sony Europe B.V. zaprezentowała telewizory BRAVIA XR z rocznika 2023. W rodzinie BRAVIA XR znajdą się cztery nowe modele: X95L(Mini LED), X90L (Full Array LED), A95L (QD-OLED) i A80L (OLED).

W telewizorach BRAVIA XR z 2023 r. wprowadzono zmodernizowany procesor Cognitive Processor XRTM z nową technologią XR Clear Image, która dodatkowo ogranicza zakłócenia w obrazach przedstawiających szybki ruch, pozwala także lepiej sterować podświetleniem.

Synchronizacja z soundbarem

Wszystkie telewizory są również wyposażone w funkcję Acoustic Center Sync, która synchronizuje system audio telewizora z kanałem centralnym zgodnego soundbara Sony i zmienia telewizor w głośnik centralny. Po podłączeniu soundbara Sony zapewniona jest obsługa technologii 360 Spatial Sound Mapping, która optymalizuje pole brzmieniowe poprzez wytwarzanie wirtualnych głośników. Tegoroczną nowością jest technologia Acoustic Multi-Audio+TM w modelu X95L, kontrolująca dźwięk w taki sposób, aby emitować go w odpowiednim miejscu na ekranie, zgodnie z wyświetlaną akcją. Telewizory A95L i A80L wyposażono w technologię Acoustic Surface Audio+TM. Jej działanie polega na wprowadzanie ekranu w wibrację przy użyciu specjalnych siłowników, dzięki czemu dźwięk dobiega z całego ekranu i idealnie pasuje do obrazu.

Kompatybilność z PS5

Linia BRAVIA XR 2023 nadaje też nowy wymiar dla gier na konsolę PlayStation®5. Zapewniają go unikatowe rozwiązania firmy Sony do optymalizacji jakości obrazu podczas grania i streamingu, takie jak Auto HDR Tone Mapping (automatyczne odwzorowywanie odcieni HDR) i Auto Genre Picture Mode (dostosowywanie trybu obrazu do gatunku). Dzięki nowemu Menu Gra gracze mogą w prosty sposób dostosowywać do swoich upodobań szereg ustawień, na przykład włączać i wyłączać zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) lub osłabianie rozmycia ruchu.

Menu pozwala też użyć funkcji Korektor czerni do rozjaśnienia ciemnych obszarów w celu poprawy widoczności przeciwników i przedmiotów, a także wybrać jeden z sześciu typów celowników. Po raz pierwszy wprowadzono funkcję Rozmiar ekranu, umożliwiającą dostosowywanie rozmiaru obrazu, na przykład w celu skupienia akcji gry na mniejszym obszarze. Telewizor A95L ma również funkcję Multi-View, dzięki której gracze mogą wyświetlić poradniki i podpowiedzi obok okna, w którym toczy się ulubiona gra.

Ekologiczne telewizory

Firma Sony przestrzega ponadto swojego zobowiązania do ograniczenia użycia tworzyw sztucznych i realizuje plan ochrony środowiska Road to Zero. Aby zmniejszyć wpływ swoich produktów na środowisko naturalne, Sony wprowadza różne rozwiązania obejmujące cały cykl życia: od eliminowania tworzyw sztucznych z surowców pierwotnych poprzez zwiększenie efektywności transportu aż po analizę zużycia energii podczas pracy. We wszystkich modelach z 2023 r. wprowadzono nową funkcję Pulpit Eko, pozwalającą wygodnie dostosowywać preferencje i ustawienia oszczędzania energii.