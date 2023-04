Najważniejsza w smartfonach dla graczy jest wydajność. Ta oferowana przez Asusa jest najwyższa, bo oprócz najwydajniejszego obecnie Snapdragona 8 Gen 2 mamy tu zaawansowany systemem chłodzenia GameCool 7. Wg. zapewnień producenta nowo zaprojektowana komora parowa o szybkim obiegu zwiększa wydajność rozpraszania ciepła nawet o 168 proc. w porównaniu do poprzedniej wersji. To ma zapewniać niskie temperatury smartfonów nawet podczas wielogodzinnej rozgrywki.

Do dyspozycji dostajemy 512 GB pamięci w najszybszym obecnie standardzie UFS 4.0. Wyświetlacz o przekątnej 6.78 cala wykonano w technologii AMOLED, jego rozdzielczość to FHD a częstotliwość odświeżania może wynosić nawet 165 Hz. Częstotliwości próbkowania dotyku to 720 Hz. Doskonale prezentuje się również jasność maksymalna dochodząca do 1500 nitów. Tradycyjnie dla tego producenta mamy również przyciski AirTrigger, które można konfigurować wg. własnych potrzeb. Są również głośniki stereo z subwooferem oraz wejście mini-jack na słuchawki. Pojemność baterii to 6000 mAh.

Model Ultimate ma dodatkowo wyświetlacz z tyłu który można konfigurować w dowolny sposób. Jak pisze producent: funkcja ta może prezentować wyjątkowe animacje wyzwalane przez zdarzenia systemowe, takie jak stan naładowania, informacje o połączeniach przychodzących, aktywacji trybu X i wiele innych. Użytkownicy będą mogli tworzyć także własne spersonalizowane animacje.

Smartfon wyposażono też w AeroActive Portal, czyli system dodatkowego wspomagania chłodzenia.

Osoby które zdecydują się na zakup modelu 7 w przedsprzedaży dostaną w prezencie AeroActive Cooler 7 o wartości 549zł za 1zł. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.