Xtorm XP070 Xtreme Powerbank to przenośne źródło energii o pojemności 19,200 mAh/69 Wh.Urządzenie to jest idealne dla osób, które potrzebują solidnego źródła energii w podróży, zarówno do ładowania urządzeń za pomocą portów USB, jak i tych wymagających zasilania z gniazdka (np. sprzęt biwakowy, nietypowe ładowarki, itp.).

Główną zaletą tego przenośnego źródła energii jest jego wszechstronność - oferuje 1 gniazdko AC (o maksymalnym natężeniu 70 W), 1 port USB-C 30 W PD (który może również ładować powerbanka) oraz 1 port USB-A 12 W.

Urządzenie jest wodoodporne

Xtorm XP070 Xtreme Powerbank wyróżnia się również kompaktową, gumowaną obudową odporną na uszkodzenia, zabezpieczającą gniazdko AC specjalną szczelną klapką oraz wyświetlaczem LCD informującym o stanie naładowania urządzenia.

Urządzenie jest już dostępne na polskim rynku, w cenie 849 zł.