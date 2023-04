Reklama

Czasy, gdy OnePlus oferował co roku najpierw jedno, a potem dwa urządzenia, minęły bezpowrotnie. Dziś to firma jak każda inna, ze smartfonami z każdej półki cenowej. I niby przy zeszłorocznej światowej premierze modelu 10T jej szefowie zapowiadali powrót do korzeni i starego, dobrego OnePlusa. Ale z perspektywy czasu widać, że to raczej niewiele znaczące słowa i firma dalej będzie wypuszczać na rynek urządzenia z różnych klas. Tym samym tracąc swój niepowtarzalny charakter i stając się jedną z wielu marek ze stajni Electronics BBK (konsorcjum ma w swoim portfolio jeszcze OPPO, realme czy Vivo).

Jak rozumiem biznes jest po to, by przynosił zyski i tylko w ten sposób OnePlus może je osiągnąć. Trochę szkoda, ale jest jak jest i tyle. Zresztą BBK w obecnej sytuacji geopolitycznej musi się liczyć kosztami. A posiadanie kilku marek z pewnością pozwala je ograniczać. Np. wyświetlacz naszego dzisiejszego bohatera jest identyczny jak wyświetlacz zaprezentowanego niedawno modelu realme C55. Nie sądzę, by był to przypadek.

Reklama

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – specyfikacja

Wymiary: 165.5 x 76 x 8.3 mm

Waga: 195 g

Budowa: rama z tworzywa, tył z tworzywa

Wyświetlacz: 6.72 cala, IPS LCD, 120Hz, jasność maksymalna 680 nitów, FHD+ 1080 x 2400 pikseli, 391 PPI, proporcje 20:9

Procesor: Snapdragon 695 5G (6 nm), Adreno 619

Pamięć: 128GB, 8GB RAM UFS 2.2

Dodatkowo: NFC, Bluetooth 5.1, dual SIM hubrydowy, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS

Aparaty:

obiektyw główny 108 MP, f/1.8, 1/1.67", 0.64µm, PDAF;

sensor głębi 2 MP, f/2.4;

makro 2 MP, f/2.4;

selfie 16 MP, f/2.4, 1.0µm.

Bateria: 5000 mAh, ładowanie 67W, 80 proc. w 30 min.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – budowa

Smartfon jest dość duży i ciężki. Boki i tył są z tworzywa – w tym przedziale cenowym to standard. Na szczęście firma pozwoliła sobie na odrobinę szaleństwa i oprócz czarnej, przygotowała również atrakcyjnie wyglądającą, bardziej młodzieżową limonkową wersję. Tył jest błyszczący, zostają na nim odciski palców, na szczęście w pudełku dostajemy silikonowe etui. Dwa okręgi z obiektywami nieco wystają i zgodnie z ostatnimi smartfonowymi trendami nie są połączone w żadną wyspę.

Na dolnej krawędzi jest wejście mini-jack na słuchawki, USB-C i jeden z dwóch głośników. Więc z kwestii audio jest ok., bo wejście na słuchawki jest już coraz rzadziej spotykane, a głośniki stereo za te pieniądze również nie są oczywistością. W dodatku jakość dźwięku w każdym z przypadków jest dość przyjemna, choć jeśli zdecydujemy się podjechać suwakiem na maksimum, to na głośnikach da się słyszeć już lekkie zniekształcenia.

Z prawej strony mamy czytnik linii papilarnych który nie jest specjalnie szybki, ale za to jest bezbłędny, więc korzysta się niego bezproblemowo. Urządzenie można również odblokować twarzą za pomocą kamerki do selfie.

Hybrydowy slot na dwie karty SIM, z których jedną można zastąpić kartą pamięci, umieszczono na lewym boku. Niżej są dwa przyciski do regulacji głośności.

W sumie smartfon zbudowany jest dobrze i nie mam do niego większych uwag.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – wyświetlacz

Duży panel wykonany jest niestety w technologii IPS LCD a nie AMOLED. Więc korzystanie z niego na dworze nie zawsze jest komfortowe. Jasność maksymalna nieco przekracza 600 nitów, co oznacza konieczność szukania cienia w słoneczne dni. 120 Hz odświeżanie zapewnia niezłe wrażenia, ale przy zastosowanym procesorze i nakładce nie ma co liczyć na super płynne działanie.

Kamerkę do selfie umieszczono centralnie. Producent zatroszczył się również o podstawową ochronę i na ekranie dostajemy folię ochronną. Nie mamy diody powiadomień ani żadnej formy informacji wyświetlanych na wygaszonym ekranie. Ramki są spore, zwłaszcza dolna, grubsza od pozostałych.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – działanie

Za pracę urządzenia odpowiada Snapdragon 695 5G. Do pomocy ma 8 GB RAM, które można rozszerzyć o kolejne 8 GB, korzystając z zasobów ROM. Pamięć to starsza UFS 2.2, więc niestety np. ściąganie plików czy aplikacji trwa długo. W AnTuTu Benchmark mój testowy model uzyskał 404273 pkt. A w codziennej pracy czuć, że czasem potrzeba mu chwili by wykonać jakąś czynność. Co ciekawe, ten sam procesor u innych producentów potrafi sprawiać o wiele bardziej „żwawe” wrażenie. Pewnie jest to kwestia nakładki i optymalizacji.

Nie miałem żadnym problemów z działaniem nawigacji czy jakością rozmów głosowych. Gorzej było z płatnościami, nie byłem w stanie dodać mojej karty do portfela Gogle. W każdym innym używanym przeze mnie smartfonie nie mam z tym problemu.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – oprogramowanie

Plusem urządzenia jest z pewnością najnowszy Android 13. Nakładka OxygenOS upodobniła się do tych które znamy z OPPO czy realme. Ale obiektywnie trudno jej cokolwiek zarzucić, jest funkcjonalna, dość przejrzysta, a w systemie nie ma żadnych śmieciowych aplikacji.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – zdjęcia, filmy

Zestaw kamer wygląda następująco:

obiektyw główny 108 MP, f/1.8, 1/1.67", 0.64µm, PDAF;

sensor głębi 2 MP, f/2.4;

makro 2 MP, f/2.4;

selfie 16 MP, f/2.4, 1.0µm.

Mamy więc do czynienia mówiąc delikatnie z niewielkim nadużyciem, bo liczba oczek z tyłu sugeruje, że będziemy mieli dwa pełnoprawne obiektywy. A szerokiego kąta niestety nie ma, podczas gdy cenowa konkurencja takie oczko zazwyczaj posiada.

Jakość zdjęć jest moim zdaniem ok. Są dość mocno przetworzone, ingerencja AI jest raczej z tych agresywniejszych, przez co np. kolory nie są naturalne tylko podkręcone. Ale np. rozpiętość tonalna jest trzymana w ryzach i nie ma przepaleń w kontrastowych sytuacjach. Po prostu nie musimy się bawić w przerabianie fotografii w edytorze, bo smartfon robi to za nas. Z automatu.

Tryb nocny jest średni – źródła światła są wyostrzane, ale o jakiejś większej ilości szczegółów nie ma co marzyć. Przyjemnie prezentuje się za to tryb portretowy oraz selfie.

Filmy nagramy w najwyższej rozdzielczości FHD z przodu i tyłu. Elektroniczna stabilizacja z tyłu działa przyzwoicie, z przodu jest zauważalnie gorzej. Dźwięk zbierany jest dobrze.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – bateria

Ogniwo ma 5000 mAh. Z taką pojemnością i tym procesorem sądziłem, że będzie mi starczać na pełne dwa dni. Tymczasem zazwyczaj musiałem ładować telefon po południu drugiego dnia. Za to samo ładowanie 67W ładowarką którą znajdziemy w pudełku jest bardzo szybkie. Trwa jakieś 40 min. co przy tak dużej baterii i tej klasie urządzenia jest doskonałym wynikiem. Telefon nie obsługuje ładowania bezprzewodowego.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – podsumowanie

Za 1449 zł smartfon będzie niezłym urządzeniem dla mniej wymagających użytkowników. Takich, którym nigdzie się nie spieszy. I takich, którzy będą korzystać z niego więcej w pomieszczeniach niż na dworze. Powinna im się spodobać jakość zdjęć czy przyjazne i łatwe do opanowania oprogramowanie. Ale jeśli skończy się promocja i cena skoczy do 1599 zł, to w tym budżecie można znaleźć coś lepszego. Generalnie warto szukać wśród telefonów wypuszczonych na rynek nie w tym, ale w ubiegłym roku. Bo niestety w tym największy postęp mamy w cenach. W jakości – niespecjalnie.