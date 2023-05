Zestawiając specyfikację urządzenia ofertą przedsprzedażową można napisać, że smartfon wyceniony jest dość dobrze. Mamy w nim bowiem wyświetlacz p-OLED o przekątnej 6,55 cala o rozdzielczości FHD+ i odświeżaniu sięgającym aż 144 Hz. Jasność maksymalna wynosi równie imponujące 1200 nitów.

Producent nie zapomniał o głośnikach stereo, a miłym dodatkiem jest norma wodoszczelności na poziomie IP 68. Główny aparat ma rozdzielczość 50 MP z bardzo jasną przysłoną f/1.4 i optyczną stabilizacją obrazu. Do tego dostajemy 13 MP szeroki kąt z możliwością wykonywania zdjęć makro. Obiektyw selfie ma 32 MP.

Smartfon jest napędzany procesorem MediaTek Dimensity 8020, do tego mamy 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej w standardzie UFS 3.1. Obsługuje 5G, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2, działa również eSIM.

System to Android 13 a producent wzbogacił go nie tylko o gesty moto ale również platformę Ready For, umożliwiającą bezprzewodowe łączenie i współpracę z komputerem

Producent zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo danych użytkownika. Ma to zapewnić funkcja Moto Secure oferująca m.in.:

bezpieczny folder dla wrażliwych danych i aplikacji;

odatkową ochronę podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi;

zabezpieczenie umożliwiające wybór opcji ekranu blokady;

zmianę kolejności klawiszy numerycznych na klawiaturze ekranowej podczas wprowadzania kodu PIN.

Bateria ma pojemność 4400 mAh i może być ładowana albo bezprzewodowo, z mocą 15W, albo przewodowo. Ładowarkę o mocy 68W znajdziemy w pudełku a czas ładowania wynosi 40 min.

Smartfon jest dostępny w trzech wersjach: czarnej (Eclipse Black), zielonej (Nebula Green) z wykończeniem ze skóry wegańskiej oraz błękitnej (Lunar Blue), z akrylowymi pleckami.

Zamawiając smartfon motorola edge 40 do 17 maja w przedsprzedaży, bierzemy udział w programie „Trade in. Trade up”. Pozwala on na oddanie innego smartfonu do recyklingu – firma Motorola wraz z partnerem akcji wycenią stare urządzenie i wypłacą gwarantowane 500 złotych + kwotę proponowanej wyceny.