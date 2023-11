Atutem nowych słuchawek jest efektywny system ANC, który jest w stanie tłumić niepożądane dźwięki otoczenia do poziomu -48 dB. Pozwala to z powodzeniem używać ich i cieszyć się np. niezakłóconą muzyką czy audiobookiem w metrze, pociągu czy innym głośnym miejscu.

Minimalne opóźnienia dźwięku

Słuchawki obsługują standard Bluetooth w wersji 5.3. Zaletą Baseus Bowie MA20 ANC są również minimalne opóźnienia przesyłania dźwięku - na poziomie 0,038 s, czyli wartości więcej niż wystarczającej do niezakłóconego grania na telefonie, laptopie czy przenośnej konsoli.

Dzięki technologii multipoint BSC (Baseus Smart Connect) możliwe jest sparowanie i używanie ich z dwoma różnymi urządzeniami, zaś cztery wbudowane mikrofony dbają o najwyższą jakość rozmów telefonicznych.

Słuchawki mają bardzo pojemną baterię

Co istotne, każdy użytkownik może w łatwy sposób dopasować słuchawki do swoich preferencji – w zakresie brzmienia można to zrobić z poziomu aplikacji, w której dostępna jest możliwość wybrania jednego z 10 trybów ANC i 12 trybów obrazu dźwięku/equalizera. Słuchawki można też łatwo dopasować do uszu, odpowiednio dobierając z dołączonych do zestawu miękkich gumek oraz nakładek/skrzydełek – dzięki czemu możemy słuchać muzyki przez długi czas bez ryzyka dyskomfortu.

Akumulatory wbudowane w słuchawki wystarczają średnio na 8 godzin słuchania muzyki, a akumulator wbudowany do etui może wydłużyć czas do maksymalnie 38 godzin. Etui ze słuchawkami możemy ładować zarówno korzystając z kabla USB-C, jak i bezprzewodowo – co istotne, dzięki technologii BRC Baseus Rapid Charge 10-minutowe ładowanie dostarcza energii wystarczającej na dwie godziny słuchania. Nowość marki Baseus może też pochwalić się wodoodpornością na poziomie IPX6,

Słuchawki Baseus Bowie MA20 są już dostępne na polskim rynku, w cenie 199 zł.