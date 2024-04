Na świecie pojawiają się teorie spiskowe, jakoby system ANC miał uszkadzać nasze bębenki i specjalnie wytworzyć pokolenie ludzi głuchych - pisze serwis Gizmodo. Dlatego David McAlpine z uniwersytetu Macquarie zbadał wpływ wygłuszania dźwięku na nasze uszy. Co ustalił?

Jak wynika z jego badań, co może wydać się zaskakujące, teorie spiskowe są bzdurne. Dzięki ANC nie trzeba bowiem słuchać głośno muzyki, by zagłuszyć zewnętrzne dźwięki, co akurat jest dobre dla naszego słuchu. Jest tylko jeden haczyk - nie powinno się ustawiać tego systemu na pełną moc, by całkowicie wyciszyć wszystkie zewnętrzne dźwięki. Dlaczego?

Co ustalił McAlpine?

Jak ustalił McAlpine, przy całkowitym wyciszeniu, mózg próbuje zrównoważyć ten system, zwiększając czułość słuchu i zmieniając ścieżki neuralne. Opisuje to na przykładzie doświadczenia w całkowicie wytłumionej komorze. Nasz mózg wie bowiem, że powinniśmy słyszeć coś poza muzyką, a jednocześnie inne głosy do niego nie docierają, zwiększa więc czułość słuchu, by zrozumieć co się dzieje.

Intensywny dźwięk niszczy nasz słuch, są więc sytuacje, gdy wygłuszanie dźwięków zewnętrznych nam pomagają - tłumaczy. Jednocześnie jednak trochę tego hałasu z zewnątrz jest konieczne, byśmy mogli się odnaleźć na świecie.

Dlatego też McAlpine sugeruje, by korzystać z ANC, bo to nie szkodzi naszym uszom, jednocześnie radzi jednak, by nie włączać tego systemu na pełną moc i korzystać z niego z umiarem - np. wyłączać, gdy jesteśmy sami w domu, a dookoła panuje cisza.

Jak działa ANC?

ANC, czyli aktywna redukcja szumów, to technologia stosowana w słuchawkach, która pozwala wyciszyć hałas z otoczenia. Działa ona na zasadzie fal dźwiękowych -mikrofony w słuchawkach wychwytują hałas z zewnątrz, następnie układ elektroniczny analizuje dźwięk i tworzy odwróconą falę dźwiękową., a odwrócona fala jest odtwarzana przez głośniki w słuchawkach.

Kiedy fala dźwiękowa hałasu nakłada się na odwróconą falę generowaną przez słuchawki, fale się wzajemnie tłumią. Dzięki temu do ucha użytkownika dociera znacznie mniej hałasu z zewnątrz, co pozwala cieszyć się muzyką czy rozmową bez przeszkód.

Dlaczego ANC jest takie ważne?

Jak przypomina Gizmodo, nasz świat jest pełen hałasu - ruch uliczny, sąsiedzi, elektronika, prace budowlane, transport publiczny - to wszystko sprawia, że nasz świat jest dużo głośniejszy niż ten z przeszłości, to zaś powoduje poważne problemy ze słuchem oraz może prowadzić do kłopotów z sercem. Hałas jest uznawany bowiem przez WHO, jako tak samo szkodliwy czynnik, jak np. fatalna jakość powietrza. ANC stanowi na to pewną odtrutkę.