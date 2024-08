Model The Premiere 9 wyposażony jest, w przeciwieństwie do Premiere 7 w technologię potrójnego lasera, która zapewnia większą dokładność kolorów i jasność. Oba projektory oferują możliwości ultrakrótkiego rzutu oraz doskonałą rozdzielczość 4K na ekranach o przekątnej do 130 cali.

Projektory z AI

The Premiere 9 i The Premiere 7 oferują pokrycie gamy kolorów odpowiednio 154 proc. i 100 proc. standardu DCI-P3. Oba modele obsługują HDR10+,a dzięki maksymalnej jasności wynoszącej 3450 lumenów ISO w modelu The Premiere 9 i 2500 lumenów ISO w modelu The Premiere 7 oba projektory zapewniają dobre efekty wizualne. Projektory wyposażono w algorytmy sztucznej inteligencji, które mają zapewnić odpowiednią jakość ulepszenia sygnału niższej rozdzielczości oraz automatycznie doapsować jasność i kontrast.

To nie są projektory dla graczy

Niestety, zapomniano o graczach. Oba projektory zapewniają odświeżanie obrazu jedynie o częstotliwości 60 Hz. O komfortowym graniu w 120 Hz i podłączeniu projektora do peceta możemy więc zapomnieć. A szkoda.

Oba projektory z dźwiękiem Atmos

Premiere 9 i 7 mają budowane głośniki z technologią Dolby Atmos. Model The Premiere 9 posiada 40-watowe głośniki 2.2.2 z dźwiękiem skierowanym ku górze, The Premiere 7 wyposażony jest natomiast w 30-watowe głośniki 2.2ch.

Cena i data premiery

Oba urządzenia są już dostępne choćby w USA, a polska premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. To jednak nie będą tanie rzeczy - Premiere 9 w USA kosztuje 6 tysięcy dolarów, w Polsce można się więc spodziewać ceny rzędu 30 tysięcy złotych.