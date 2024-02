MatePad Pro to jeden z największych tabletów na rynku. Huawei wbudował w niego ekran OLED o rozdzielczości 2880x1920 i przekątnej 13", co daje tak duży ekran, jak w małych laptopach. Na szczęście rozmiary nie sprawiają, że do trzymania tabletu w rękach potrzeba nam najpierw godzin pracy na siłowni. MatePad Pro waży zaledwie 550g i da się go bez problemu trzymać nawet w jednym ręku.

Teksturowany tył i praktycznie bezramkowy przód oraz ładnie wkomponowana wyspa aparatów sprawiają, że Huawei MatePad Pro wygląda ślicznie i - moim zdaniem - bije wyglądem na głowę tablety Apple.

Huawei MatePad Pro 13,3" - Akcesoria gratis

By w pełni korzystać z możliwości tabletu warto dokupić zewnętrzną klawiaturę, która jest jednocześnie etui i podstawką oraz specjalny rysik. Tu chiński koncern poszedł odwrotną drogą niż konkurencja. Teoretycznie bowiem oba akcesoria są płatne, jeśli jednak kupujemy je razem z tabletem, to dostajemy je gratis. To pozwala nam oszczędzić 1200 złotych i daje kompletny zestaw do pracy.

Huawei MatePad Pro 13,3" - Jak sprawdzają się rysik i klawiatura?

Słów kilka o klawiaturze - to coś, czego mój iPad Air zazdrości. Klawisze przypominają prawdziwą laptopową klawiaturę i pisze się na niej tak wygodnie, jak na komputerze. Po prostu rewelacja. Do tego, dzięki wbudowanej, odchylanej podstawce możemy tablet postawić na biurku i pracować na nim, jak na laptopie.

Równie fajny jest rysik, który znacząco usprawnia pracę z dotykowym ekranem. A do tego, jeśli korzystamy z laptopa Huawei, to stylusem możemy przenosić dane z tabletu na komputer. Matepad Pro znakomicie też rozpoznaje pismo ręczne i przenosi je do notatek… jeśli radzi sobie z moim charakterem pisma, to w zasadzie poradzi sobie z każdym.

Huawei MatePad Pro 13,3" - Bateria

Jeden odcinek serialu zabiera około 10 proc. naładowania. Tablet wyposażono w szybką ładowarkę o mocy 88W. Jeśli zaś chcemy korzystać z własnych ładowarek, to przy użyciu produktu GreenCell o mocy 60W, 1 proc. baterii to jedna minuta ładowania.

Huawei MatePad Pro 13,3" - Oprogramowanie

Niestety, choć sprzętowo tablet Huawei wyprzedza konkurencję o lata świetlne, to przez decyzję z czasów prezydentury Trumpa, gdy koncern został odcięty od Google, system nie jest tak dobry, jak Android. Część aplikacji nie ma w sklepie Huawei - brakuje choćby Netflixa, więc trzeba korzystać z różnych internetowych bibliotek, by je zainstalować, a to jest mało wygodne.

Jeśli jednak korzystamy tylko z apek systemowych, to tablet jest bardziej wszechstronny niż konkurencja. Nie ma problemu z odtwarzaniem plików mkv (ba, nawet SSD dostaje prąd z tabletu). A przy czytaniu elektronicznych książek MatePade Pro wchodzi w specjalny tryb e-booka. Urządzenie świetnie też współpracuje z komputerem Huawei, jeśli chodzi o przenoszenie notatek, danych itp. i znakomicie wpisuje się w ekosystem chińskiego koncernu.

Huawei MatePad Pro 13,3" - Podsumowanie

Podsumowując - MatePad Pro 13,3" to tablet, który wyprzedza konkurencję pod względem sprzętowym, jednak ustępuje jej pod względem oprogramowania. Oczywiście większość brakujących aplikacji da się ściągnąć z sieci, jednak dla osób mniej wprawnych technicznie może to być problem. Z drugiej zaś strony tablet stanowi doskonałe uzupełnienie ekosystemu Huawei. Wszystko więc zależy od tego, jak będziecie z niego korzystać.