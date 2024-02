Pierwszym urządzeniem AGD, które nam pokazano na konferencji Samsunga we Frankfurcie była dwudrzwiowa lodówka z wbudowanymi kamerami, sztuczną inteligencją oraz wyświetlaczem z Androidem. Żeby sprawdzić, co jest w środku, nie trzeba już otwierać drzwi - co, jak tłumaczy Samsung - zwiększa zużycie energii, a wystarczy uruchomić albo kamery na wyświetlaczu na drzwiach lodówki lub w aplikacji SmartThings. Dzięki temu, możemy sprawdzić, czy np. mamy w domu śmietanę, nawet stojąc w kolejce w sklepie. Oczywiście lodówka rozpoznaje też kody kreskowe produktów i tworzy listę tego, co w niej jest.

Piekarnik z kamerą

Kolejnym, zaprezentowanym urządzeniem był piekarnik. Tu z kolei, nie tylko możemy sprawdzić dzięki kamerom, stopień wypieczenia ciasta czy pizzy, ale także ułatwić sobie robotę. Sztuczna inteligencja ma bowiem rozpoznać, co włożyliśmy do pieczenia i sama ustawić wszystkie parametry piekarnika.

Zdalnie sterowana indukcja

Zdalnie sterować możemy też płytą indukcyjną - gdy np. koty biegające po blacie w kuchni nam ją włączą. A do tego płyta ta "komunikuje się" z okapem, jednocześnie uruchamiając czy wyłaczając oba urządzenia.

Inteligentne pralki i suszarki

Samsung chwali się też, że AI w pralkach pomaga tak dobrać zużycie energii, by pranie było czyste, ale jednocześnie pralka pobrała jak najmniej wody i prądu, obniżając temperaturę prania. Do tego AI przekazuje też suszarce informacje o tym, co było prane i jak mokre jest, by suszarka automatycznie dobrała parametry pracy.

Sztuczna inteligencja trafiła do odkurzaczy

AI trafiła nawet do podstawowych ręcznych odkurzaczy. Nie, sama za nas nie pracuje - od tego są specjalne roboty, które w tym roku potrafią omijać delikatne przedmioty, pozostawione na dywanie. W zamian za to AI wykryje co i po czym odkurzamy i dobierze do tego odpowiednią moc ssania.

Telewizor centrum sterowania Internetem Rzeczy

By sterować wszystkimi tymi produktami wystarczy aplikacja SmartThings dostępna zarówno na Androidzie lub iOS. Do tego możemy wykorzystać telewizor, bo system operacyjny Tizen pozwala nam użyć wybranych modeli centrali zarządzania domowymi urządzeniami Internetu Rzeczy.