Agon PD49 to monitor, który powstał we współpracy Porsche i AOC. Jest gigantyczny, bowiem przekątna matrycy to aż 49 cali, a rozdzielczość to 5120x1440. Obie firmy nie poszły na żadne kompromisy, bo pod maskę wsadzono matrycę QD-OLED o odświeżaniu 240Hz.

Czym jest matryca QD-OLED?

Czym w ogóle jest matryca QD-OLED i dlaczego to najlepsze, co można mieć w monitorze? To rodzaj wyświetlacza, który łączy w sobie technologię diod organicznych emitujących światło (OLED) z kwantowymi kropkami (QD - quantum dots). W skrócie, jest to hybrydowy wyświetlacz, który wykorzystuje zarówno zalety technologii OLED, jak i kwantowych kropek, aby zapewnić lepszą jakość obrazu.

Tradycyjne ekrany OLED wykorzystują organiczne diody emitujące światło, które same w sobie produkują światło. Natomiast matryca QD-OLED dodaje warstwę kwantowych kropek, które są małymi nanokryształami, zdolnymi emitować światło o określonej długości fali po naświetleniu. Te kropki mogą być dostosowywane, aby emitować światło o odpowiednich barwach, co pozwala na uzyskanie szerszego zakresu kolorów i lepszej dokładności kolorów, a także głębszej czerni.

AOC Agon PD49 - jakość wykonania i porty

Monitor, jak przystoi na produkt z logo Porsche, jest wykonany z najwyższej jakości materiałów. Dostajemy potwornie ciężką nogę - waży ponad 4kg, gdy sam ekran waży 15 kg - przykręcaną do ekranu na cztery śruby. Monitor, mimo swoich rozmiarów jest ergonomiczny - możemy go pochylać w bok, albo opuszczać i podnosić. Z wiadomych względów nie ma tylko funkcji obracania ekranu, czyli pivota. Całość jest niezwykle stabilna i robi niesamowite wrażenie… zwłaszcza, gdy jest tak długa, jak biurko. Ekran jest też wygięty, a promień krzywizny to 1800R.

PD49 ma wbudowane porty HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4, do tego dostajemy port USB-C, który możemy wykorzystać do podłączenia drugiego komputera. Monitor dzieli wtedy obraz na dwie części.

AOC Porsche PD49 - jakość obrazu

Każdy monitor z tej serii przyjeżdża fabrycznie skalibrowany. Dostajemy nawet świadectwo kalibracji z wszystkimi parametrami i nazwą urządzenia, którego użyto do pracy. W testowanym np. DeltaE wynosiła 1,69, a do tego pokrycie sRGB to 99 proc. Czyli spełniał wszystkie najwyższe standardy jakościowe.

Sam monitor jest rewelacyjny. Zarówno nasycenie kolorów, czerń i czas reakcji są bez zarzutu. Gry, od Cyberpunka 2077, przez nową Forzę, aż po Skull and Bones, wyglądają rewelacyjnie. Nawet mój prywatny QD-OLED Philipsa może się schować.

AOC Porsche Agon PD49 - wrażenia z użytkowania

Mimo rozmiarów, nie czujemy się podczas grania jak w pierwszym rzędzie małej sali kinowej. Odpowiednie zakrzywienie sprawia, że praktycznie obejmujemy wzrokiem cały ekran. Same wrażenia z gry są nieziemskie. Zwłaszcza w FPS czy RTS, gdy mamy wyświetlany dużo większy fragment ekranu, niż na mniejszych monitorach. Dostajemy więc, jeśli gramy po sieci, nieoczekiwaną przewagę, bo widzimy więcej niż rywale. Nie ma też mowy o żadnych przycięciach ani smużeniu. To po prostu monitor stworzony do grania.

AOC Porsche Agon PD49 - wymagania techniczne

Niestety jest pewien problem - ten monitor wymaga naprawdę mocnego komputera, żeby wyświetlić odpowiednią liczbę klatek na sekundę. W Cyberpunku 2077 nawet moja RTX 4080 nie była w stanie, w maksymalnej jakości obrazu przekroczyć 30-38FPS. To samo było w Alan Wake 2. Za to w Skull and Bones bez problemu wyciągałem, w maksymalnych detalach, około 100 FPS.

AOC Porsche Agon PD49 - podsumowanie

AOC i Porsche, mówiąc krótko, stworzyły prawdziwego potwora. W zasadzie jedyne, czego mi brakowało, to jakaś forma Ambilight, czyli podświetlenia tyłu monitora (i przy okazji ściany) w rytm audio/video z gry. Jeśli jednak chodzi o parametry techniczne i jakość wyświetlanego obrazu, to nic lepszego nie znajdziecie. Panel jest szybki, wydajny i prezentuje przepiękne kolory. Ten monitor to marzenie każdego gracza… jeśli tylko macie wystarczająco mocny sprzęt. No i jeśli macie wystarczająco pojemny portfel - AOC Agon PD49 kosztuje bowiem około 9 tysięcy złotych. Ale monitor ten wart jest każdej zapłaconej złotówki.