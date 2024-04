Waży 30kg, kosztuje 5,500 PLN - oto ULT Tower 10. Potężny bas, dźwięk imprezowy 360°, oświetlenie imprezowe 360° i karaoke z użyciem dostarczanego mikrofonu bezprzewodowego zmienią dom w centrum imprezowe. Głośnik można również połączyć z telewizorem, aby wzbogacić obraz mocniejszym dźwiękiem.

Do tego, by urządzić prawdziwą imprezę, która zostanie w pamięci dzielnicy, albo nawet i miasta, można podłączyć w jeden system do stu takich "maleństw".

ULT Field 7 - tuba plażowa

Drugim produktem jest mniejsza tuba, ULT Field 7. Ma "zaledwie" 55 cm długości, waży "tylko" 6,3 KG i kosztuje około 2 tysięcy złotych. Do tego Sony dorzucił do niej obowiązkowe, imprezowe migające diody. Potrafi grać przez około 30 godzin i można ten głośnik zabrać nawet na plażę. On także pozwala urządzić imprezę karaoke.

ULT Field 1 - głośnik ogródkowy

Z kolei dla tych, którzy potrzebują małego, ogródkowego głośnika, stworzono model ULT Field 1. Waży 650g, baterii wystarczy na 12 godzin grania i ma zaledwie 20cm. długości. Jako, że w niego nie wbudowano podświetlenia, to Sony postanowiło dać mu różne kolory - od pomarańczowego po czarny. Ten model kosztuje 600 PLN.

ULT Wear - słuchawki basowe

Na koniec serii ULT Sony pokazało nowe słuchawki, dostępne w kilku kolorach, czyli ULT Wear. Kosztują 900 złotych, mają wbudowany system ANC oraz potrafią się automatycznie przełączać między dwoma urządzeniami. Sony obiecuje też, że znacząco wzmocniło ich bas.