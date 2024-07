Samsung pozazdrościł telewizorom z Google TV i asystentem głosowym i postanowił pokazać, że koreańskimi ekranami też da się sterować głosem. Posiadacze urządzeń z 2024 mogą więc, po aktualizacji oprogramowania uruchomić Bixby Lite. Co ważne, produkt ten działa także na najprostszych i najtańszych modelach, a nie tylko na tych najbardziej wypasionych.

Jak uruchomić Bixby Lite?

Po aktualizacji systemu wystarczy dłużej przytrzymać przycisk mikrofonu na pilocie. Pojawia się wtedy okienko konfiguracyjne, które szybko włączy tę funkcję i pokaże jak z niej korzystać. Niestety nie możemy wybrać stylu głosu i jesteśmy skazani tylko na jeden wzór.

Co potrafi Bixby Lite?

System uruchomiłem na topowym ekranie 8K - QN800D z serii Excellence Line. Działa szybko, bez żadnego zastanowienia i bez problemu rozpoznaje polski głos. Możemy uruchomić głosem poszczególne aplikacje, zmieniać kanały czy wyłączyć telewizor. Da się nawet powiedzieć ekranowi, co ma wyszukać na YouTube - rozumie nawet angielskie tytuły filmików. Nie działa za to polecenie "zmień źródło sygnału", choć "przełącz na HDMI" już działa.

Co mi się nie podoba?

O ile sam system działa sprawnie, to nie podoba mi się sposób, w jaki się go uruchamia. Trzeba bowiem cały czas wciśnięty guzik mikrofonu, by telewizor słyszał nasz głos. W przypadku zgubienia pilota, Bixby Lite staje się bezużyteczne. Do tego, choć faktycznie, wyszukiwanie haseł w Google czy YouTube jest pożyteczne, to większość funkcji typu zwiększenie głośności, uruchomienie aplikacji, czy wyłączenie telewizora jest dużo szybsze przy użyciu przycisków.

Podsumowanie

Bixby Lite będzie na pewno dużym ułatwieniem dla osób, którym niewygodnie jest wybierać poszczególne funkcje na sterowniku i mają duże problemy z klawiaturą ekranową. Jako, że działa po polsku, na pewno pomoże też tym osobom, które nie znają angielskiego, a którym trudno jest przegryźć się przez Smart TV., Dobrze więc, że to trafiło na telewizory, zwłaszcza, że Bixby Lite jest całkowicie darmowe. Szkoda tylko, że na razie działa jedynie na ekranach z 2024, choć trwają prace nad udostępnieniem usługi na modelach z 2023. Posiadacze starszych telewizorów będą jednak musieli obejść się smakiem.