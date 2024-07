Samsung wypuścił już szóstą odsłonę swojego składanego telefonu, na rynek trafiają też kolejne odsłony smartfonów Motoroli, tymczasem Apple do tej pory trzyma się klasycznych wersji. Jak jednak podaje serwis Kit Guru, to ma się wkrótce zmienić.

Składany iPhone już w 2026?

Składany telefon wyszedł bowiem z fazy projektowania - jak twierdzą informatorzy - i wszedł do fazy budowania prototypu. Największym bowiem problemem są kłopoty z takim zaprojektowaniem ekranu, by miejsce zgięcia pozostało niewidoczne, a to np. do tej pory nie udało się choćby Samsungowi. Dlatego prace mają potrwać do 2026, gdy pierwszy taki smartfon - według pierwszych przecieków - powinien pojawić się na rynku.