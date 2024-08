Sony pokazuje nowe "pchełki" - WC-C510. Japońska firma zapewnia, że będą one doskonale leżeć w uszach, a do tego mają być łatwo kontrolowane, dzięki dużemu przyciskowi sterującemu w słuchawkach.

Bateria ma zapewniać łącznie 11 godzin pracy na słuchawkach i do 22 przy naładowaniu ich w etui (i przy wyłączonych takich funkcjach jak choćby korektor dźwięku).

Nie ma ANC, jest multipoint

Jak na tę półkę cenową dodanie funkcji multipoint, czyli możliwości sparowania słuchawek z dwoma urządzeniami i automatycznym przełączaniem między nimi jest pozytywnym zaskoczeniem. Brakuje za to najważniejszej funkcji słuchawek dousznych, czyli systemu ANC, tłumiącemu hałas zewnętrzny. Co oznacza, że korzystanie z nich na ulicy czy w transporcie publicznym będzie mocno utrudnione. Zwłaszcza, że konkurencja, oferujące niewiele droższe modele, ANC ma i to na całkiem dobrym poziomie.

Cztery kolory i niska cena

Słuchawki Sony WF-C510 dostępne będą we wrześniu, w czterech kolorach - niebieskim, żółtym, czarnym i białym - za około 289 PLN.